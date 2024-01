Previsioni Meteo Vibo Valentia: Domani, Lunedì 8 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 8 Gennaio a Vibo Valentia indicano che la giornata sarà caratterizzata da diversi cambiamenti nelle condizioni del tempo. Dalla notte fino alla mattina, si prevede pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature oscilleranno tra 8.6°C e 9.6°C, con una percezione di freddo che si attesterà tra i 4.1°C e i 6.6°C. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 22.3km/h e i 41.4km/h, proveniente principalmente da direzione Ovest – Sud Ovest. Le raffiche di vento potranno arrivare fino a 55.4km/h.

Durante il pomeriggio, le condizioni del cielo diventeranno più variabili, passando da nubi sparse a cielo coperto. Le temperature raggiungeranno un massimo di 10.4°C, con una percezione di freddo che oscillerà tra 7.3°C e 8.8°C. La velocità del vento diminuirà, raggiungendo valori tra i 2.9km/h e i 15km/h, da direzione Sud Est.

Infine, dalla sera in poi, la copertura nuvolosa diminuirà, mantenendosi comunque intorno al 70%, con nubi sparse predominanti. Le temperature scenderanno, stabilizzandosi intorno ai 6.6°C, mentre la percezione di freddo si manterrà tra i 5.2°C e i 7.3°C. Il vento soffierà con moderata intensità, con velocità tra i 6.8km/h e i 9.7km/h, proveniente prevalentemente da direzione Nord.

Pertanto, per Lunedì 8 Gennaio a Vibo Valentia, si consiglia di tenere a mente queste previsioni del tempo al fine di pianificare al meglio le attività quotidiane. Resta sempre consigliato consultare fonti ufficiali per aggiornamenti in tempo reale sulla situazione meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 8 Gennaio a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera 8.6° perc. 4.1° 0.5 mm 41.4 O max 55.4 Ponente 76 % 1005 hPa 3 pioggia leggera 8.5° perc. 4.1° 0.25 mm 39.1 O max 51.9 Ponente 71 % 1006 hPa 6 pioggia leggera 8.3° perc. 4.4° 0.29 mm 30.8 OSO max 44 Libeccio 70 % 1006 hPa 9 nubi sparse 9.2° perc. 5.8° prob. 46 % 25.9 OSO max 34.7 Libeccio 62 % 1007 hPa 12 nubi sparse 10.3° perc. 8.7° prob. 46 % 15 OSO max 24.6 Libeccio 50 % 1005 hPa 15 nubi sparse 9.7° perc. 9.7° prob. 27 % 2.9 SE max 7 Scirocco 52 % 1005 hPa 18 nubi sparse 7.3° perc. 7.3° prob. 30 % 3.6 E max 6.8 Levante 67 % 1005 hPa 21 nubi sparse 6.6° perc. 5.2° prob. 18 % 7.4 NNE max 9.4 Grecale 71 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 17:05