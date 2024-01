Previsioni Meteo Vibo Valentia: Domani, Giovedì 18 Gennaio poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Gennaio a Vibo Valentia si presentano con diverse variazioni climatiche nel corso della giornata. Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 37%. La temperatura sarà di 12.6°C, con una sensazione termica di 11.4°C. Il vento soffierà a 10.1km/h da Sud Est. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità sarà al 59% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Nelle prime ore della mattina, il cielo a Vibo Valentia si presenterà con poche nuvole, con una leggera aumentata della copertura nuvolosa al 17%. La temperatura si manterrà relativamente stabile intorno ai 12.6°C, con una leggera diminuzione della sensazione termica a 11.6°C. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità raggiungendo i 19.2km/h da Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà al 62% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa aumenterà, arrivando al 78%. La temperatura subirà un aumento significativo, raggiungendo i 14.8°C, con una sensazione termica di 13.9°C. Il vento soffierà a 35.7km/h da Sud Ovest. L’umidità scenderà al 60% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Durante il pomeriggio, le previsioni indicano un’ulteriore aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 84%. La temperatura subirà una discesa, arrivando a 12.6°C con una sensazione termica di 12.2°C. Il vento raggiungerà una velocità di 46.9km/h da Ovest – Sud Ovest. Le possibilità di precipitazioni saliranno al 18%, con l’umidità che raggiungerà l’86% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Verso la sera, le nubi sparse caratterizzeranno il cielo con una copertura nuvolosa del 84%. La temperatura si manterrà stabile intorno ai 12.6°C, con una sensazione termica di 12.1°C. Il vento soffierà costante a 48.6km/h da Ovest – Sud Ovest, con possibilità di precipitazioni all’87%. L’umidità si manterrà alta all’86% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Le previsioni per Giovedì 18 Gennaio a Vibo Valentia mostrano una giornata con un’alternanza di condizioni meteo, che vanno dalle nubi sparse alle possibilità di pioggia leggera nel pomeriggio. Sia la temperatura che il vento subiranno delle variazioni significative nel corso della giornata, influenzando le condizioni climatiche in modo marcato. Sia coloro che viaggiano per lavoro che chiunque abbia programmi all’aperto dovrebbe tenere d’occhio queste previsioni per essere preparato a qualsiasi eventualità.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Gennaio a Vibo Valentia

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 12.6° perc. 11.4° Assenti 10.1 SE max 10.1 Scirocco 59 % 1011 hPa 3 cielo sereno 13° perc. 11.9° Assenti 8 SSE max 9.4 Scirocco 60 % 1010 hPa 6 poche nuvole 12.6° perc. 11.6° Assenti 10.5 SSO max 19.2 Libeccio 62 % 1012 hPa 9 nubi sparse 16.1° perc. 15.2° Assenti 18.2 OSO max 40.3 Libeccio 57 % 1013 hPa 12 nubi sparse 15.8° perc. 15.1° Assenti 21.7 O max 44.7 Ponente 63 % 1012 hPa 15 pioggia leggera 13.5° perc. 13° 0.26 mm 20 OSO max 42.9 Libeccio 81 % 1012 hPa 18 nubi sparse 12.6° perc. 12.1° prob. 18 % 22.6 OSO max 48.6 Libeccio 87 % 1012 hPa 21 poche nuvole 12.6° perc. 12.1° prob. 23 % 21 O max 43.1 Ponente 84 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:17