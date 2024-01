Previsioni Meteo Trapani: Oggi, Venerdì 12 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 12 Gennaio a Trapani mostrano un’inizio di giornata caratterizzato da piogge moderate, con temperature comprese tra 10.9°C e 13.3°C durante la mattina. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche fino a 22.6 km/h provenienti da direzioni variabili, e un’umidità che si attesterà intorno all’85-87%.

Nel corso della mattina le condizioni meteorologiche tenderanno a migliorare, con la diminuzione delle precipitazioni e l’arrivo di nubi sparse. Le temperature aumenteranno leggermente, attestandosi tra 13.8°C e 14.3°C intorno alle 10:00-11:00. Le raffiche di vento si intensificheranno, arrivando a 23.9 km/h.

Durante il pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e, successivamente, con la comparsa di un cielo sereno intorno alle 13:00-14:00. Le temperature si manterranno attorno ai 13.6°C e i venti raggiungeranno la loro massima intensità, con raffiche fino a 37.3 km/h provenienti da direzioni settentrionali. L’umidità diminuirà, attestandosi intorno al 68-76%.

Nella fascia serale, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con un cielo sereno e temperature comprese tra 11.7°C e 12.6°C. Il vento manterrà una certa intensità, con raffiche fino a 28.9 km/h provenienti da direzioni settentrionali, e un’umidità attorno al 64-70%.

A partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si manterranno attorno agli 11.7°C e venti che perderanno progressivamente di intensità.

In conclusione, le previsioni indicano un andamento delle condizioni meteorologiche caratterizzato da piogge all’inizio della giornata, seguite da un miglioramento con l’arrivo di nubi sparse e, infine, da un sereno. Le temperature si manterranno nella media per il periodo, mentre i venti potranno risultare moderatamente intensi in alcune ore. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo nel corso della giornata, tenendo conto delle informazioni fornite dalle fonti ufficiali.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Gennaio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia moderata 11.2° perc. 10.6° 2.35 mm 14.8 NO max 20 Maestrale 86 % 1013 hPa 8 pioggia leggera 12.4° perc. 11.9° 0.47 mm 8.3 N max 11.1 Tramontana 83 % 1014 hPa 11 nubi sparse 14.3° perc. 13.7° prob. 80 % 14.1 NNE max 18.5 Grecale 72 % 1015 hPa 14 poche nuvole 13.7° perc. 13.2° prob. 29 % 32.3 NNE max 37.3 Grecale 76 % 1016 hPa 17 poche nuvole 12.8° perc. 11.9° prob. 20 % 26.9 NNE max 33.7 Grecale 69 % 1019 hPa 20 cielo sereno 12.1° perc. 11.1° Assenti 21.2 NNE max 25.7 Grecale 65 % 1020 hPa 23 cielo sereno 11.7° perc. 10.6° Assenti 12.5 NNE max 16.1 Grecale 64 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 17:27