Previsioni Meteo Trapani: Oggi, Lunedì 8 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 8 Gennaio a Trapani prevedono una giornata intensamente piovosa, con piogge intermittenti che caratterizzeranno l’ intera giornata.

Nella mattina, ci aspettiamo piogge leggere a moderate con una copertura nuvolosa che potrebbe raggiungere il 76%. Le temperature si aggireranno intorno ai 11-12 gradi Celsius, con una percezione termica leggermente inferiore. Il vento soffierà da Ovest, con raffiche di vento che potrebbero arrivare fino a 65 km/h.

Queste condizioni piovose e ventose persistono nel pomeriggio, con precipitazioni che diventano più intense e una copertura nuvolosa che potrebbe raggiungere picchi del 100%. Le temperature rimarranno costanti, con venti provenienti sempre da Ovest. I valori di umidità si manterranno elevati, intorno all’84-88%.

Mentre la sera avanza, le piogge si attenuano leggermente, ma la copertura nuvolosa e la velocità del vento restano pressoché invariate, con precipitazioni che si aggireranno intorno al mezzo millimetro. Le temperature notturne si manterranno stabili, con una percezione termica che rimarrà costantemente al di sotto dei 13 gradi Celsius.

Dunque, il clima per Lunedì 8 Gennaio a Trapani sarà caratterizzato da consistenti piogge e venti sferzanti. Si consiglia di prestare la massima attenzione e di provvedere adeguatamente per affrontare queste avverse condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 8 Gennaio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera 11.9° perc. 11.1° 0.14 mm 56 O max 64.2 Ponente 73 % 1005 hPa 8 pioggia moderata 11.1° perc. 10.2° 1.04 mm 49.2 O max 57.5 Ponente 75 % 1006 hPa 11 pioggia leggera 11.4° perc. 10.6° 0.76 mm 46.4 ONO max 55.7 Maestrale 76 % 1006 hPa 14 pioggia leggera 11.6° perc. 11° 0.98 mm 41.9 ONO max 51.8 Maestrale 84 % 1005 hPa 17 forte pioggia 12.6° perc. 12.2° 5.17 mm 50.5 NO max 60.9 Maestrale 86 % 1005 hPa 20 pioggia leggera 13.2° perc. 12.9° 0.82 mm 51.1 NO max 59.1 Maestrale 86 % 1007 hPa 23 pioggia moderata 13° perc. 12.6° 1.81 mm 37.4 NNO max 44.5 Maestrale 85 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 17:22