Previsioni Meteo Trapani: Domani, Venerdì 12 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 12 Gennaio a Trapani mostrano un’imminente perturbazione atmosferica che influenzerà sensibilmente il clima per tutta la giornata.

Durante la notte, le prime ore vedranno una presenza costante di pioggia leggera, con un’alta copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 70%. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 11-12°C, e la percezione ambientale sarà leggermente inferiore a causa dello stato del cielo e della lieve brezza proveniente da direzioni variabili. Le precipitazioni invece, pur rimanendo modeste, risultano costanti.

Allo spuntare dell’alba, la pioggia leggera continuerà a caratterizzare il clima trapanese. La copertura nuvolosa rimarrà elevata e l’umidità sarà alquanto persistente, con un’impressione termica che tenderà a mantenersi stabile intorno ai 11-12°C, a fronte di una temperatura effettiva leggermente superiore.

Durante la mattina, la pioggia leggera darà il via ad una fase di nubi sparse con una probabilità di precipitazioni ancora rilevante. La presenza del vento da direzione nord-est, con raffiche che potrebbero raggiungere i 30 km/h, riuscirà a disperdere parzialmente le nubi, consentendo all’indice di copertura nuvolosa di scendere al 60-70%. Tuttavia, la temperatura rimarrà costantemente al di sopra dei 13°C, e la percezione di freddo sarà lievemente attenuata.

Nel pomeriggio, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e la presenza del vento si farà più incisiva, raggiungendo velocità di circa 30-35 km/h. La probabilità di precipitazioni diminuirà, ma non si escludono fenomeni leggeri, e la temperatura massima toccherà i 13-14°C.

In serata, la copertura nuvolosa continuerà a diminuire, fino a raggiungere appena il 30-40%, e le precipitazioni saranno meno probabili. Il cielo si libererà progressivamente dalle nubi, fino ad assumere un aspetto sereno verso le 20:00. La temperatura calerà leggermente, attestandosi intorno ai 12°C, mentre il vento si manterrà moderato.

Complessivamente, le condizioni meteorologiche per Venerdì 12 Gennaio a Trapani saranno caratterizzate da piogge intermittenti, nubi sparse e un’alternanza di momenti nuvolosi e sereni. Le temperature saranno miti per l’intera giornata, con un leggero calo in serata, e la presenza del vento contribuirà a disperdere parzialmente le nubi. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti e alle eventuali variazioni delle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Gennaio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera 11.6° perc. 11° 0.3 mm 5 SSO max 7.6 Libeccio 85 % 1015 hPa 3 pioggia leggera 11.4° perc. 10.8° 0.29 mm 1.2 O max 6.5 Ponente 85 % 1014 hPa 6 pioggia leggera 12.3° perc. 11.8° 0.49 mm 9 NO max 12.4 Maestrale 82 % 1015 hPa 9 pioggia leggera 13° perc. 12.4° 0.17 mm 13.3 NE max 14.8 Grecale 80 % 1016 hPa 12 pioggia leggera 13.5° perc. 13° 0.14 mm 26.2 NNE max 32.9 Grecale 78 % 1016 hPa 15 nubi sparse 13.4° perc. 12.6° prob. 16 % 31 NNE max 34.4 Grecale 70 % 1018 hPa 18 nubi sparse 12.4° perc. 11.5° prob. 4 % 28.1 NNE max 34.1 Grecale 69 % 1020 hPa 21 pioggia leggera 12.2° perc. 11.4° 0.13 mm 14.1 N max 19.3 Tramontana 75 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 17:25