Previsioni Meteo Trapani: Domani, Sabato 20 Gennaio con pioggia e instabilità

Le previsioni del tempo a Trapani per Sabato 20 Gennaio promettono un’andamento atmosferico interessante. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto al 100% con una temperatura che oscillerà intorno ai 15.8°C e una leggera brezza da sud che raggiungerà i 10.3km/h. L’umidità si attesterà intorno al 67% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina. Le prime ore della mattina vedranno il mantenersi di una copertura nuvolosa del 100%, mentre la pioggia leggera farà la sua comparsa attorno alle 09:00, portando con sé un aumento delle probabilità di precipitazioni. La temperatura si manterrà intorno ai 15°C e il vento soffierà sia durante la mattina che successivamente, con raffiche fino ai 31.5km/h. L’umidità si manterrà elevata, attestandosi intorno all’87%.

Pomeriggio. Verso mezzogiorno, la pioggia potrebbe intensificarsi, portando a un’aggiunta di 0.2mm di precipitazioni. Successivamente, l’umidità non registrerà variazioni sostanziali, ma la presenza delle nuvole diminuirà leggermente, passando dal 100% all’85%. Le raffiche di vento raggiungeranno la loro massima intensità, arrivando a 33.5km/h.

Sera. Nel tardo pomeriggio, la copertura nuvolosa si attesterà intorno al 98%, mentre la temperatura registrerà un leggero calo, scendendo a 12.5°C e stabilizzandosi intorno a questo valore durante le prime ore serali. Il vento soffierà con la stessa intensità della giornata, mantenendo comunque una velocità elevata.

Le previsioni meteo per Sabato 20 Gennaio a Trapani evidenziano la possibilità di pioggia leggera e nubi sparse. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni atmosferiche in costante evoluzione e tenere presente che le previsioni potrebbero subire variazioni in base all’evolversi delle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Gennaio a Trapani

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 15.8° perc. 15.2° Assenti 10.3 S max 15 Ostro 67 % 1011 hPa 3 cielo coperto 16.4° perc. 15.6° prob. 1 % 9.5 E max 10.1 Levante 58 % 1009 hPa 6 cielo coperto 14.8° perc. 14.7° prob. 1 % 21 NNE max 27.8 Grecale 89 % 1011 hPa 9 pioggia leggera 15.5° perc. 15.3° 0.32 mm 13.3 NNE max 19.7 Grecale 84 % 1014 hPa 12 pioggia leggera 15.6° perc. 15.2° 0.2 mm 18.3 NO max 28.3 Maestrale 75 % 1013 hPa 15 nubi sparse 14.1° perc. 13.6° prob. 29 % 33.3 NNO max 35.7 Maestrale 80 % 1015 hPa 18 pioggia leggera 13° perc. 12.5° 0.12 mm 33.3 NNE max 38.5 Grecale 84 % 1017 hPa 21 cielo coperto 12° perc. 11.2° prob. 8 % 24.9 NNE max 32.5 Grecale 75 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 17:35

