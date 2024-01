Previsioni Meteo Trapani: Domani, Domenica 7 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo di domenica 7 gennaio a Trapani preannunciano condizioni atmosferiche variabili nel corso della giornata. Durante la notte, ci si aspetta la presenza di pioggia leggera con copertura nuvolosa totale. Le temperature si manterranno attorno ai 12.8°C, con una percezione di freddo leggero di 12.2°C. Il vento soffierà a una velocità di 58km/h, proveniente dalla direzione Ovest – Nord Ovest, con raffiche che potrebbero raggiungere i 72.2km/h. Le probabilità di precipitazioni si attestano attorno al 13%, mentre l’umidità sarà del 75%, con una pressione atmosferica di 1002hPa.

Man mano che l’alba si avvicina, la copertura nuvolosa resterà elevata, con temperature e percezione del freddo che si manterranno stabili intorno ai 12.8°C e 12.2°C rispettivamente. Il vento, proveniente sempre dalla direzione Ovest, perderà leggermente di intensità, oscillando attorno ai 59.3km/h. Le probabilità di precipitazioni si ridurranno, attestandosi intorno all’1%, con un’umidità del 74% e una pressione atmosferica di 1002hPa.

Nel corso della mattina, le condizioni meteo rimarranno pressoché invariate, con la copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 50-60%. Le temperature subiranno una minima variazione, stabilendosi attorno ai 12.5-13°C, con una percezione del freddo leggermente inferiore. Il vento soffierà sempre dalla stessa direzione con una velocità tra i 51-55km/h, senza raffiche significative. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, tra l’1% e il 5%, con un’umidità che si attesterà intorno al 55-60% e una pressione atmosferica compresa tra 1004hPa e 1006hPa.

Nel pomeriggio si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con la possibilità di precipitazioni che tenderà a crescere, toccando il 51%. La situazione resterà comunque sotto controllo, con una percezione del freddo intorno all’11.6-11.9°C e una pressione atmosferica di 1005hPa. Il vento, seppur non raggiungendo valori estremi, potrebbe aumentare leggermente di intensità, toccando punte che oscillano tra i 63.1km/h e i 70.6km/h.

Alla sera, le previsioni indicano un aumento delle probabilità di precipitazioni, che potrebbero toccare anche il 55%. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con temperature e percezione del freddo che subiranno una leggera diminuzione, attestandosi intorno ai 11-12.2°C. Il vento, con velocità comprese tra i 54km/h e i 55.8km/h, non avrà variazioni significative rispetto al pomeriggio.

In conclusione, domenica 7 gennaio a Trapani si prospetta come una giornata caratterizzata da copertura nuvolosa, possibili precipitazioni e vento moderato. Le temperature si manterranno su valori tipici di questa stagione, con sensazione di freddo leggero. Si consiglia, dunque, di prestare attenzione alle previsioni del tempo più vicine all’orario di interesse per avere informazioni più dettagliate e aggiornate.

Tutti i dati meteo di Domenica 7 Gennaio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera 12.8° perc. 12.2° 0.19 mm 58 ONO max 72.2 Maestrale 75 % 1001 hPa 3 nubi sparse 12.6° perc. 11.7° prob. 1 % 55.3 O max 75.4 Ponente 69 % 1003 hPa 6 nubi sparse 12.5° perc. 11.4° prob. 1 % 52.6 O max 63.2 Ponente 59 % 1004 hPa 9 nubi sparse 12.9° perc. 11.8° Assenti 51.3 O max 60 Ponente 57 % 1005 hPa 12 nubi sparse 13° perc. 11.9° prob. 20 % 54.9 O max 67 Ponente 58 % 1005 hPa 15 cielo coperto 12.8° perc. 11.6° prob. 51 % 51.9 O max 63.1 Ponente 57 % 1005 hPa 18 pioggia leggera 12.1° perc. 10.9° 0.19 mm 54 O max 64.3 Ponente 60 % 1006 hPa 21 pioggia leggera 11.9° perc. 10.8° 0.13 mm 54.8 O max 62.7 Ponente 61 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 17:20