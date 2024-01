Previsioni Meteo Siracusa: Domani, Venerdì 19 Gennaio poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Venerdì 19 Gennaio a Siracusa si prevedono di carattere variabile, con un mix di nuvole sparse e cielo coperto che si alterneranno lungo l’intera giornata.

Durante la notte, da mezzanotte alle prime ore del mattino, si preannunciano nubi sparse con una copertura nuvolosa che varia dal 58% al 61%. Le temperature si manterranno piuttosto stabili intorno ai 15°C, ma la percezione potrebbe essere leggermente inferiore a causa della presenza di un vento proveniente prevalentemente da Ovest – Sud Ovest con raffiche che possono raggiungere i 35.9km/h.

Nella mattina, a partire dalle prime ore fino alle 12:00, il cielo sarà coperto al 100%, mantenendo le temperature intorno ai 16-18°C. Si prevede un aumento della velocità del vento, con raffiche che potrebbero superare i 30km/h.

Nel pomeriggio le condizioni rimarranno stabili, con il cielo coperto che continuerà a dominare la situazione atmosferica. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 19°C, ma la percezione potrebbe essere leggermente inferiore a causa del vento, che seppur più contenuto rispetto al mattino, si manterrà intorno ai 20km/h provenendo sempre da Ovest – Sud Ovest.

In serata, a partire dalle 18:00, si prevede che il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che si manterranno sui 16°C e venti che perderanno gradualmente intensità.

In generale, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche durante la giornata, specialmente per chi prevede di spostarsi o svolgere attività all’aperto, poiché la variabilità delle condizioni potrebbe richiedere una certa flessibilità negli abiti e nelle attività programmate. Infine, si raccomanda di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo dalle fonti ufficiali per eventuali variazioni delle previsioni meteo a Siracusa.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 15.2° perc. 14.6° Assenti 21.5 OSO max 35.9 Libeccio 71 % 1013 hPa 3 nubi sparse 16.4° perc. 15.7° Assenti 18.1 OSO max 32.2 Libeccio 61 % 1012 hPa 6 nubi sparse 16.1° perc. 15.4° Assenti 17.9 OSO max 26.1 Libeccio 62 % 1013 hPa 9 cielo coperto 18.2° perc. 17.6° Assenti 22.6 OSO max 36.3 Libeccio 59 % 1013 hPa 12 cielo coperto 19.2° perc. 18.7° Assenti 22.6 OSO max 33.6 Libeccio 58 % 1012 hPa 15 cielo coperto 17.8° perc. 17.4° Assenti 17.1 OSO max 21.5 Libeccio 66 % 1012 hPa 18 cielo coperto 16.2° perc. 15.6° Assenti 15.2 OSO max 19 Libeccio 67 % 1012 hPa 21 cielo coperto 16.3° perc. 15.6° Assenti 8.1 OSO max 11.8 Libeccio 62 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 17:24

