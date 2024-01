Previsioni Meteo Siracusa: Domani, Mercoledì 17 Gennaio parzialmente nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni del tempo a Siracusa per il 17 Gennaio mostrano condizioni meteorologiche variabili durante la giornata. La notte sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura del 51-83%. Le temperature oscilleranno tra i 13.7°C e i 14.3°C, con una leggera percezione di fresco. I venti soffieranno da ovest-sud ovest con velocità comprese tra 5.9km/h e 18.2km/h. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità si attesterà intorno al 75-82%.

Al sorgere del sole, la mattina vedrà un cielo coperto al 100%, con temperature che aumenteranno gradualmente da 14.6°C a 18.4°C. La percezione della temperatura sarà compresa tra i 14.4°C e i 18.1°C. I venti soffieranno da ovest con una velocità crescente, raggiungendo i 31.7km/h verso le 10:00. Le precipitazioni continueranno ad essere assenti, mentre l’umidità varierà tra l’80% e il 67%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature stabili intorno ai 18.4°C. La percezione della temperatura si manterrà intorno ai 18.0°C. I venti continueranno a soffiare da ovest, con velocità variabili tra i 13.2km/h e i 15.8km/h. Le precipitazioni rimarranno assenti, e l’umidità si manterrà intorno al 70%.

La sera proseguirà con un cielo coperto, anche se la copertura nuvolosa diminuirà a partire dalle 18:00. Le temperature diminuiranno leggermente, passando da 15.2°C a 13.7°C, con una percezione di fresco che si manterrà costante. I venti soffieranno da ovest-sud ovest con velocità decrescente, variando tra i 12.3km/h e i 13.9km/h. Le precipitazioni continueranno ad essere assenti, e l’umidità si attesterà intorno al 72-78%.

In oscillazione tra nubi sparse, cielo coperto e pochi nuvolosit, le condizioni meteo a Siracusa per Mercoledì 17 Gennaio evidenziano un’assenza di precipitazioni e una variazione modesta della temperatura nel corso della giornata. Sia i venti che l’umidità mostrano variazioni significative, mentre la pressione atmosferica si manterrà costante intorno ai 1015hPa. Preparatevi per una giornata con cielo coperto e temperature miti, senza piogge o temporali in vista.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 17 Gennaio a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 14.2° perc. 13.7° Assenti 5.9 OSO max 6.2 Libeccio 75 % 1016 hPa 3 cielo coperto 14° perc. 13.4° Assenti 8.1 O max 10.6 Ponente 76 % 1016 hPa 6 cielo coperto 14.3° perc. 14° Assenti 11.2 O max 21.6 Ponente 84 % 1016 hPa 9 cielo coperto 17.4° perc. 17.1° Assenti 17.7 O max 29.7 Ponente 72 % 1017 hPa 12 cielo coperto 18.4° perc. 18° Assenti 15.3 OSO max 24.5 Libeccio 69 % 1015 hPa 15 cielo coperto 17.6° perc. 17.2° Assenti 15.3 SO max 21.1 Libeccio 66 % 1015 hPa 18 nubi sparse 15.2° perc. 14.7° Assenti 12.7 OSO max 15.8 Libeccio 72 % 1015 hPa 21 poche nuvole 14.4° perc. 13.9° Assenti 13.9 SO max 19.3 Libeccio 73 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 17:22