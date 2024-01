Previsioni Meteo Siracusa: Domani, Giovedì 18 Gennaio poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Giovedì 18 Gennaio a Siracusa indicano un inizio con cielo sereno nella notte, con temperature piuttosto miti di circa 14°C e venti provenienti prevalentemente da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 21.2km/h. L’umidità si attesterà intorno al 71% e la pressione atmosferica su 1013hPa.

Nella mattina il cielo si presenterà con poche nuvole e una leggera copertura nuvolosa del 15%. Le temperature saranno in aumento, raggiungendo i 18.5°C, mentre i venti tenderanno a diminuire leggermente, oscillando intorno ai 10.5km/h. L’umidità resterà stabile al 57% con pressione atmosferica costante a 1013hPa.

Nel pomeriggio, nuvole sparse cresceranno in intensità, portando la copertura nuvolosa al 63%, con una temperatura massima di 20.2°C. I venti aumenteranno la loro velocità, arrivando a una media di 21.9km/h, con raffiche fino a 33.7km/h. L’umidità salirà al 56%, mentre la pressione atmosferica diminuirà leggermente a 1011hPa.

Proseguendo nella sera, la copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 100% e portando cielo coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 16.7°C, con venti che potrebbero raggiungere i 34.8km/h provenienti da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 66% con pressione atmosferica invariata su 1014hPa.

In sintesi, Giovedì 18 Gennaio a Siracusa vedrà un aumento della copertura nuvolosa nel corso del giorno, con temperature in aumento fino a sera e venti che potranno raggiungere velocità considerevoli. Chiunque abbia piani all’aperto dovrebbe tenere presente questi fattori meteo per sapere cosa aspettarsi durante la giornata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Gennaio a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 14.2° perc. 13.6° Assenti 14.7 OSO max 21.2 Libeccio 71 % 1013 hPa 3 cielo sereno 14.2° perc. 13.4° Assenti 13.2 OSO max 17.8 Libeccio 67 % 1012 hPa 6 poche nuvole 15.2° perc. 14.2° Assenti 13.2 O max 16.8 Ponente 55 % 1013 hPa 9 nubi sparse 18.5° perc. 17.9° Assenti 10.5 OSO max 13.8 Libeccio 57 % 1013 hPa 12 nubi sparse 20.3° perc. 19.8° Assenti 20.9 O max 30.6 Ponente 53 % 1012 hPa 15 nubi sparse 18.9° perc. 18.4° Assenti 23.4 OSO max 37.4 Libeccio 60 % 1012 hPa 18 nubi sparse 16.4° perc. 15.8° Assenti 15.1 OSO max 21.3 Libeccio 67 % 1013 hPa 21 cielo coperto 16.4° perc. 15.8° Assenti 21 OSO max 34.8 Libeccio 66 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:23