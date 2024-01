Previsioni Meteo Reggio Calabria: Oggi, Sabato 6 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 6 Gennaio a Reggio Calabria promettono un’inizio di giornata all’insegna della pioggia leggera. Durante la mattina, la copertura nuvolosa sarà intorno al 44% con temperature che si attesteranno sui 17.7°C, ma la sensazione percepita sarà leggermente inferiore, fermandosi a 17.2°C. Il vento soffierà a una velocità di 22.7km/h provenendo da Sud, con raffiche fino a 35.2km/h e precipitazioni di 0.17mm. L’umidità si manterrà intorno al 64%, mentre la pressione atmosferica raggiungerà i 998hPa.

Nel corso del pomeriggio, la situazione meteorologica tenderà a peggiorare, con un aumento della copertura nuvolosa all’84% e temperature in sensibile calo, fermandosi a 13.6°C con una percezione di 13.1°C. Il vento raggiungerà una velocità di 24.9km/h, proveniente sempre da Sud, con raffiche fino a 40.9km/h. Le precipitazioni aumenteranno fino a 0.56mm, mentre l’umidità si attesterà al 77% e la pressione atmosferica a 997hPa.

In serata, la pioggia leggera continuerà a interessare la zona, con la copertura nuvolosa al massimo e le temperature che si manterranno intorno ai 12.1°C, con una sensazione di 11.3°C. Il vento calerà leggermente, arrivando a 17.2km/h con raffiche fino a 22.8km/h. Le precipitazioni si manterranno intorno allo 0.26mm, l’umidità a circa il 76% e la pressione atmosferica a 996hPa.

Nel corso della notte, il cielo si manterrà coperto, con temperature che oscilleranno intorno agli 11.5°C, percepite come 10.8°C. Il vento sarà più lieve, intorno ai 6.8km/h, con raffiche fino a 11.5km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 61%, e l’umidità si attesterà intorno al 79%, con una pressione atmosferica a 996hPa.

In conclusione, Sabato 6 Gennaio a Reggio Calabria sarà caratterizzato da pioggia leggera e cielo coperto, con temperature in lieve calo nel corso della giornata. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni climatiche e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 11 pioggia leggera 18.1° perc. 17.6° 0.44 mm 19.9 SSE max 32.5 Scirocco 65 % 999 hPa 14 pioggia leggera 13.6° perc. 13.1° 0.56 mm 24.9 S max 40.9 Ostro 77 % 997 hPa 17 pioggia leggera 12.1° perc. 11.4° 0.16 mm 13.1 S max 16.6 Ostro 77 % 995 hPa 20 pioggia leggera 11.6° perc. 10.8° 0.18 mm 13.6 SSO max 17.4 Libeccio 79 % 996 hPa 23 cielo coperto 11.5° perc. 10.7° prob. 54 % 3 SSO max 13.4 Libeccio 75 % 996 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:07