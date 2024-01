Previsioni Meteo Reggio Calabria: Oggi, Sabato 13 Gennaio parzialmente nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 13 Gennaio a Reggio Calabria mostrano un andamento del tempo variabile durante la giornata, con una diminuzione della copertura nuvolosa e temperature comprese tra i 9°C e gli 11.7°C.

Durante la notte, alle 04:00 è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 75% e una temperatura di 9°C percepita come 6.3°C a causa di una leggera brezza di 17.4km/h proveniente dal Nord Ovest. La pressione atmosferica sarà di 1018hPa, con precipitazioni di 0.17mm e un’umidità dell’83%.

Nelle prime ore del mattino, la copertura nuvolosa diminuirà gradualmente raggiungendo il 30% alle 08:00. La temperatura salirà fino a 10°C, con una leggera brezza sempre dal Nord Ovest. L’umidità diminuirà al 71% e la pressione atmosferica sarà di 1021hPa.

Dal mattino al pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e copertura nuvolosa tra il 15% e il 18%, con una graduali diminuzione dell’umidità e aumento della pressione atmosferica.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, sono previste condizioni di cielo sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 10% e una temperatura che si manterrà attorno agli 11.5°C. La pressione atmosferica sarà di 1021hPa, con un’umidità del 52%.

Nella sera, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 20% alle 21:00, con una leggera diminuzione della temperatura alla 20:00 e 21:00, attorno agli 8.5°C.

In generale, le condizioni atmosferiche di Sabato 13 Gennaio a Reggio Calabria saranno caratterizzate da un’alternanza di pioggia leggera, nubi sparse e cielo sereno, con una predominanza delle ultime durante la maggior parte della giornata. Le temperature rimarranno in linea con la stagione invernale e si manterranno relativamente costanti tra i 9°C e gli 11.7°C, con una leggera brezza di vento proveniente prevalentemente dal Nord e Nord Ovest.

In conclusione, per chiunque si prepari ad affrontare Sabato 13 Gennaio a Reggio Calabria, si consiglia di vestirsi adeguatamente in base alle temperature fresche e alla possibilità di pioggia nelle prime ore del mattino, ma di godere, nel complesso, di una giornata con condizioni meteo nella norma per questa stagione.

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 9° perc. 6.9° prob. 16 % 13.9 NO max 23.2 Maestrale 81 % 1018 hPa 8 nubi sparse 10° perc. 9° prob. 9 % 14.2 NNO max 21 Maestrale 71 % 1021 hPa 11 poche nuvole 11.6° perc. 10.2° prob. 3 % 21.5 NO max 28.6 Maestrale 52 % 1022 hPa 14 cielo sereno 11.2° perc. 9.8° Assenti 19.5 NNO max 27.3 Maestrale 55 % 1022 hPa 17 cielo sereno 8.8° perc. 6.6° Assenti 13.5 NNO max 21.3 Maestrale 63 % 1022 hPa 20 poche nuvole 8.5° perc. 6.6° Assenti 11.4 N max 18.7 Tramontana 70 % 1023 hPa 23 nubi sparse 9.5° perc. 7.6° Assenti 12.6 NO max 18.3 Maestrale 70 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:15