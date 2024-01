Previsioni Meteo Reggio Calabria: Oggi, Martedì 16 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Martedì 16 Gennaio a Reggio Calabria indicano una giornata caratterizzata da cielo nuvoloso al mattino e con tendenza a schiarite nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno intorno ai 15-16°C durante la mattina, per poi scendere a 13-14°C nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, si prevede una copertura nuvolosa del 32% con temperature di circa 13°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di 2km/h, favorendo una lieve diminuzione di umidità rispetto alla giornata precedente.

Al risveglio, alle prime ore del mattino, il cielo sarà coperto all’85% con una temperatura di 14.5°C e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest con velocità di circa 12.6km/h.

Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa rimarrà alta, attestandosi tra il 65% e l’80%. Le temperature oscilleranno intorno ai 15-16°C. Il vento moderato soffierà da Ovest – Nord Ovest con velocità intorno ai 12km/h.

Durante il pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una copertura nuvolosa che si ridurrà fino al 13%, consentendo il prevalere delle schiarite. Tuttavia, le temperature scenderanno a 14-16°C e il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a soffiare da Nord Ovest a 28-31km/h con raffiche fino a 31km/h.

In serata, il cielo si manterrà nuvoloso al 25% con temperature intorno ai 13-14°C. Il vento, proveniente da diverse direzioni (Nord – Nord Ovest e Nord), si attesterà intorno ai 10-15km/h, riducendo la copertura nuvolosa e portando a una diminuzione del livello di umidità.

In conclusione, Martedì 16 Gennaio a Reggio Calabria vedrà la prevalenza di nuvole al mattino con tendenza a schiarite nel corso del pomeriggio e della serata, temperature piuttosto stabili e un vento moderato proveniente prevalentemente da Nord Ovest. Bisognerà tenere presente l’eventuale presenza di venti sostenuti nel pomeriggio.

Tutti i dati meteo di Martedì 16 Gennaio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 14.9° perc. 14.2° prob. 23 % 11.8 NO max 30.5 Maestrale 66 % 1009 hPa 8 nubi sparse 14.8° perc. 14.2° prob. 33 % 10.2 NO max 25.7 Maestrale 73 % 1011 hPa 11 nubi sparse 16.4° perc. 15.9° prob. 35 % 9.6 ONO max 19.4 Maestrale 70 % 1012 hPa 14 poche nuvole 16.7° perc. 16.2° prob. 35 % 10.5 NO max 22.8 Maestrale 69 % 1012 hPa 17 poche nuvole 14.2° perc. 14° prob. 37 % 13.1 NNO max 31.7 Maestrale 85 % 1014 hPa 20 nubi sparse 13.3° perc. 13° prob. 21 % 8.5 NNO max 18.8 Maestrale 87 % 1016 hPa 23 nubi sparse 13.3° perc. 12.6° prob. 13 % 2 NNE max 8 Grecale 73 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 17:18