Previsioni Meteo Reggio Calabria: Oggi, Lunedì 15 Gennaio con pioggia e instabilità

Le previsioni meteo per Lunedì 15 Gennaio a Reggio Calabria indicano una giornata caratterizzata da condizioni atmosferiche variabili. Al mattino, ci aspettiamo piogge leggere con la percentuale di copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%.

La temperatura si manterrà intorno ai 12°C con una lieve percezione di freddo dovuta al vento che soffierà a una velocità compresa tra i 6 e i 9 km/h proveniente da est. L’umidità sarà piuttosto alta, attestandosi intorno al 66%.

Durante il pomeriggio, le precipitazioni continueranno a essere presenti con la copertura nuvolosa che crescerà fino al 100%. La temperatura salirà leggermente a 15°C, ma la sensazione di freddo potrebbe rendere l’aria più fresca, con venti che soffieranno tra i 9 e i 10 km/h da ovest. L’umidità si manterrà costante intorno al 77%.

Verso sera, le piogge leggere diminuiranno, portando solo il 32% di copertura nuvolosa e una leggera diminuzione delle precipitazioni. La temperatura varierà tra i 14°C e i 15°C con venti che potrebbero arrivare fino ai 23 km/h provenienti da ovest. L’umidità si manterrà intorno all’87%.

Per gli spostamenti notturni, ci aspettiamo ancora una leggera formazione di nubi sparse con una copertura nuvolosa che si attesterà tra il 29% e il 33%. Le temperature notturne si manterranno intorno ai 14°C, con venti moderati provenienti da nord-ovest.

In base alle previsioni, consigliamo di prendere le dovute precauzioni e di pianificare le attività all’aperto tenendo conto delle possibili precipitazioni e dei venti. Restate aggiornati sulle ultime notizie meteo per Reggio Calabria e pianificate di conseguenza le vostre attività per Lunedì 15 Gennaio.

Tutti i dati meteo di Lunedì 15 Gennaio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 11.6° perc. 10.5° prob. 1 % 1.8 ESE max 6.2 Scirocco 66 % 1010 hPa 8 pioggia leggera 12° perc. 11° 0.24 mm 5.9 SSO max 12.7 Libeccio 70 % 1009 hPa 11 pioggia leggera 13.2° perc. 12.6° 0.11 mm 6.4 NO max 24.9 Maestrale 77 % 1008 hPa 14 cielo coperto 14.7° perc. 14.2° prob. 38 % 8.5 NO max 28.3 Maestrale 77 % 1006 hPa 17 pioggia leggera 14.7° perc. 14.3° 0.19 mm 21.1 NO max 41.7 Maestrale 82 % 1007 hPa 20 pioggia leggera 14.2° perc. 13.8° 0.12 mm 23 ONO max 46.3 Maestrale 84 % 1008 hPa 23 nubi sparse 13.9° perc. 13.4° prob. 27 % 18.2 NO max 37.7 Maestrale 79 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 17:17