Previsioni Meteo Reggio Calabria: Domani, Sabato 20 Gennaio con pioggia e instabilità

Le previsioni meteo per Sabato 20 Gennaio a Reggio Calabria evidenziano un’importante presenza di piogge durante gran parte della giornata. Durante la mattina, il cielo sarà coperto con una probabilità del 100% di nuvolosità, accompagnato da una leggera pioggia. Le temperature si manterranno intorno ai 16-17°C, con una percezione leggermente inferiore a causa della presenza di umidità.

La situazione peggiorerà nel corso del pomeriggio, con precipitazioni che si intensificheranno, passando da piogge leggere a piogge più consistenti. Gli indici di umidità saranno elevati (superiori al 80%), e la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1011-1013hPa, suggerendo un’atmosfera piuttosto instabile.

La sera e la notte non mostreranno alcun miglioramento, anzi, le piogge persistono con intensità variabile. Le temperature subiranno un lieve calo, attestandosi intorno ai 11-12°C, mentre il vento sarà moderato proveniente dall’Ovest e Sud Ovest, con velocità che raggiungeranno i 20km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 20 Gennaio a Reggio Calabria indicano un’intera giornata caratterizzata da piogge intermittenti, cielo coperto e temperature miti. Si consiglia quindi di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e di pianificare le attività all’aperto prendendo in considerazione le condizioni climatiche avverse.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 16.8° perc. 16.1° Assenti 5.5 N max 7.5 Tramontana 62 % 1012 hPa 3 cielo coperto 16.2° perc. 15.6° Assenti 1.2 ENE max 4.7 Grecale 66 % 1011 hPa 6 cielo coperto 15.8° perc. 15.2° Assenti 9.8 NNE max 15.3 Grecale 65 % 1011 hPa 9 cielo coperto 16.9° perc. 16.4° Assenti 11 N max 18 Tramontana 67 % 1012 hPa 12 pioggia leggera 16.6° perc. 16.2° 0.13 mm 12.4 NNO max 19.1 Maestrale 73 % 1011 hPa 15 pioggia moderata 13.5° perc. 13.2° 1.07 mm 5.1 NE max 9.7 Grecale 87 % 1013 hPa 18 pioggia leggera 12.9° perc. 12.6° 0.27 mm 6.4 OSO max 14.1 Libeccio 90 % 1014 hPa 21 pioggia leggera 11.2° perc. 10.8° 0.74 mm 9.5 ONO max 18 Maestrale 93 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 17:22

