Previsioni Meteo Reggio Calabria: Domani, Mercoledì 10 Gennaio con pioggia e instabilità

Le previsioni meteo per Mercoledì 10 Gennaio a Reggio Calabria annunciano una giornata all’insegna delle precipitazioni, con piogge di intensità variabile che interesseranno la città per gran parte della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse, con una temperatura che si manterrà intorno ai 10.6°C e la presenza di venti provenienti da Sud – Sud Est con velocità attorno ai 4.5km/h.

Al sorgere del sole, la percentuale di copertura nuvolosa raggiungerà il 99%, accompagnata da piogge leggere. La temperatura oscillerà intorno agli 11°C e si avrà un aumento della velocità del vento, che potrà raggiungere i 12km/h con direzione da Sud Est.

Nel corso della mattina, la pioggia leggera continuerà ad interessare la città, con una probabilità di copertura nuvolosa del 96% e una temperatura massima di 11.8°C. La velocità del vento aumenterà fino a 14.6km/h, con una direzione sempre proveniente da Sud Est.

Nel pomeriggio, la situazione non subirà variazioni significative, con continui rovesci di pioggia diffusa su tutta la regione. La temperatura si manterrà intorno ai 11.7°C, mentre la velocità del vento potrà raggiungere i 19.4km/h.

Al tramonto, la pioggia resterà abbondante, con una probabilità di copertura nuvolosa che arriverà al 100% e una temperatura che si attesterà sui 10.6°C. La velocità del vento raggiungerà il picco massimo durante la giornata, con raffiche fino a 25.2km/h.

Nel corso della sera, le condizioni meteorologiche continueranno a essere caratterizzate da piogge moderate a forti, con una pressione atmosferica che si manterrà sui 1021hPa, un’umidità elevata attorno all’88% e una temperatura che tenderà a scendere leggermente, attestandosi intorno ai 10.6°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercoledì 10 Gennaio a Reggio Calabria indicano una giornata instabile e piovosa, con temperature che si manterranno su valori relativamente miti ma con la presenza costante di precipitazioni. Ci si consiglia pertanto di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare per chiunque si trovi a dover viaggiare o svolgere attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 10 Gennaio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 10.6° perc. 9.8° prob. 62 % 4.5 SSE max 7.4 Scirocco 81 % 1022 hPa 3 nubi sparse 10.7° perc. 10° prob. 57 % 5.4 SSE max 8.4 Scirocco 83 % 1022 hPa 6 pioggia leggera 10.9° perc. 10.3° 0.15 mm 7.8 SE max 11.5 Scirocco 84 % 1023 hPa 9 pioggia leggera 11.8° perc. 11.1° 0.25 mm 9.5 SE max 13.6 Scirocco 82 % 1024 hPa 12 pioggia leggera 11.5° perc. 10.9° 0.15 mm 9.8 SE max 15.2 Scirocco 83 % 1023 hPa 15 pioggia leggera 11.7° perc. 11° 0.22 mm 13.4 ESE max 19.4 Scirocco 81 % 1022 hPa 18 pioggia moderata 10.9° perc. 10.3° 1.84 mm 16 ESE max 24.6 Scirocco 86 % 1022 hPa 21 forte pioggia 11.2° perc. 10.7° 4.76 mm 12.4 S max 23.9 Ostro 90 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 17:10