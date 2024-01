Previsioni Meteo Ragusa per giovedì 4 gennaio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per giovedì 4 gennaio a Ragusa promettono una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature oscillanti intorno ai 9-10°C. Si prevede una copertura nuvolosa che varierà tra il 65% e il 96%, con una leggera diminuzione delle nuvole verso le prime ore del mattino.

Nella mattina, il cielo si libererà parzialmente dalle nuvole, favorendo la comparsa di un cielo sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 10%. Le temperature si alzeranno gradualmente, raggiungendo i 14.5°C verso l’ora di pranzo. Il vento soffierà da ovest con una velocità variabile tra i 17 e i 23 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole sparse e una copertura nuvolosa intorno al 14-35%. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori compresi tra i 11.4°C e i 14.2°C e la velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 15 e i 23.7 km/h.

Nella sera, la situazione meteorologica non subirà grandi variazioni, mantenendo un cielo con nuvole sparse e una copertura nuvolosa tra il 41% e il 74%. Le temperature si manterranno intorno agli 11-10°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento, che oscillerà tra i 8.5 e i 15.8 km/h.

In sintesi, giovedì 4 gennaio a Ragusa si prevede una giornata con un andamento meteo variabile, caratterizzata da un cielo in parte sereno e nubi sparse. Le temperature rimarranno miti, garantendo condizioni climatiche piacevoli per svolgere le attività quotidiane. Restate aggiornati sulle ultime previsioni del tempo per rimanere preparati a eventuali variazioni delle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo ora per ora di giovedì 4 gennaio a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 9.6° perc. 6.7° Assenti 21.8 O max 49.2 Ponente 89 % 1017 hPa 1 cielo coperto 9.6° perc. 6.7° Assenti 21 O max 48.7 Ponente 88 % 1017 hPa 2 cielo coperto 9.5° perc. 6.6° Assenti 22.1 ONO max 51.2 Traversone 89 % 1017 hPa 3 nubi sparse 9.5° perc. 6.5° Assenti 22.8 ONO max 56.4 Traversone 90 % 1017 hPa 4 cielo coperto 9.7° perc. 6.7° Assenti 23.7 ONO max 56.6 Traversone 86 % 1017 hPa 5 cielo coperto 9.7° perc. 6.9° Assenti 21.3 ONO max 51.8 Traversone 79 % 1017 hPa 6 nubi sparse 9.6° perc. 6.9° Assenti 19.1 ONO max 47.6 Traversone 77 % 1017 hPa 7 cielo sereno 10° perc. 7.6° Assenti 17.6 ONO max 44.6 Traversone 78 % 1017 hPa 8 cielo sereno 11.7° perc. 10.9° Assenti 17.4 ONO max 43.7 Traversone 74 % 1018 hPa 9 cielo sereno 12.9° perc. 12.1° Assenti 18.8 O max 38.9 Ponente 71 % 1018 hPa 10 cielo sereno 13.9° perc. 13.2° Assenti 19.1 O max 32.7 Ponente 70 % 1017 hPa 11 cielo sereno 14.5° perc. 13.9° Assenti 19.2 O max 31.7 Ponente 70 % 1016 hPa 12 cielo sereno 14.6° perc. 14° Assenti 21 O max 31.4 Ponente 73 % 1016 hPa 13 cielo sereno 14.2° perc. 13.6° Assenti 23.7 O max 33.5 Ponente 77 % 1015 hPa 14 cielo sereno 13.6° perc. 13.1° Assenti 19.7 O max 32.1 Ponente 81 % 1015 hPa 15 poche nuvole 12.7° perc. 12.4° Assenti 16.7 O max 32.1 Ponente 89 % 1015 hPa 16 nubi sparse 11.4° perc. 11.1° Assenti 15.5 O max 30.9 Ponente 96 % 1016 hPa 17 nubi sparse 11.4° perc. 11.2° Assenti 15.7 O max 31 Ponente 96 % 1016 hPa 18 nubi sparse 11.5° perc. 11.1° Assenti 15.8 O max 28.8 Ponente 94 % 1016 hPa 19 nubi sparse 11.3° perc. 10.9° Assenti 15.2 O max 29.2 Ponente 94 % 1017 hPa 20 nubi sparse 11.2° perc. 10.8° Assenti 13.7 O max 26.7 Ponente 93 % 1017 hPa 21 nubi sparse 11° perc. 10.6° Assenti 12 O max 23.2 Ponente 93 % 1017 hPa 22 nubi sparse 10.2° perc. 9.8° Assenti 10.2 O max 14.1 Ponente 96 % 1017 hPa 23 nubi sparse 10° perc. 9.6° Assenti 8.5 O max 11.7 Ponente 97 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 17:10