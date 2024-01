Previsioni Meteo Ragusa: Oggi, Venerdì 19 Gennaio parzialmente nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 19 Gennaio a Ragusa si prospettano caratterizzate da un cielo coperto per l’intera giornata. Le prime ore della mattina vedranno una copertura nuvolosa intorno al 60%, con temperature che si attesteranno intorno ai 7-8°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest. Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 100%, con le temperature che saliranno gradualmente fino a toccare i 15.2°C attorno alle ore 11:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 28.7km/h.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentarsi coperto al 100%, con temperature che si manterranno intorno ai 14-15°C. Il vento soffierà sempre da Ovest con una velocità che varierà tra i 10.6km/h e i 12.2km/h, con raffiche che si assesteranno intorno ai 25.5km/h. L’umidità nell’aria sarà più elevata durante queste ore, raggiungendo il 68%.

Con l’avvicinarsi della sera, il cielo resterà completamente coperto con una copertura nuvolosa al 100%, e le temperature si manterranno intorno ai 12-13°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest – Nord Ovest con una velocità compresa tra i 4.2km/h e i 5.9km/h. L’umidità nell’aria diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 50%.

Per quanto riguarda le precipitazioni, non sono previste piogge durante l’intera giornata di Venerdì 19 Gennaio a Ragusa. L’atmosfera si manterrà quindi asciutta e stabile, senza fenomeni di maltempo in arrivo.

In sintesi, ci aspettiamo una giornata caratterizzata da cielo coperto, temperature miti e un costante soffio di vento proveniente da Ovest. Se hai progetti all’aperto, potrebbe essere saggio prepararsi a queste condizioni meteo, ma senza il rischio di precipitazioni. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo nel corso della giornata per adattare al meglio le tue attività all’andamento meteorologico.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Gennaio a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 7.2° perc. 5.7° Assenti 8.2 O max 13.7 Ponente 97 % 1014 hPa 8 cielo coperto 11.3° perc. 10.5° Assenti 9 O max 29.5 Ponente 78 % 1015 hPa 11 cielo coperto 15.2° perc. 14.3° Assenti 12.2 O max 28.7 Ponente 59 % 1014 hPa 14 cielo coperto 14.8° perc. 13.9° Assenti 8.1 O max 21.3 Ponente 60 % 1013 hPa 17 cielo coperto 11.6° perc. 10.7° Assenti 4.5 O max 5.8 Ponente 69 % 1014 hPa 20 cielo coperto 12.9° perc. 11.6° Assenti 5.5 O max 6.2 Ponente 53 % 1014 hPa 23 cielo coperto 13.1° perc. 11.7° Assenti 2.7 OSO max 4 Libeccio 50 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:28

