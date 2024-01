Previsioni Meteo Ragusa: Oggi, Sabato 13 Gennaio poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Sabato 13 Gennaio a Ragusa presentano cielo sereno durante la notte e la mattina, con una copertura nuvolosa del 2% – 4% e una temperatura che oscilla tra 0.5°C e 9.1°C, mentre la temperatura percepita varierà da -2.4°C a 7.7°C. Durante queste fasce orarie, i venti soffieranno a una velocità compresa tra 8.8km/h e 19.5km/h, provenienti dalla direzione Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà tra il 62% e il 100%, e non sono previste precipitazioni. La pressione atmosferica si manterrà stabile, oscillando tra i 1019hPa e i 1022hPa.

Nel pomeriggio e nella sera, si presenteranno invece nubi sparse con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 71% durante il primo pomeriggio. Le temperature varieranno tra i 9.1°C e i 6.5°C durante il pomeriggio, per poi scendere ulteriormente nelle prime ore della sera fino a 3.5°C. La direzione del vento sarà principalmente proveniente da Nord Ovest, con una velocità che si manterrà tra i 7.1km/h e i 16.3km/h. L’umidità sarà tra il 54% e il 71% e non sono previste precipitazioni durante queste fasce orarie. La pressione atmosferica si attesterà tra i 1021hPa e i 1023hPa.

In conclusione, Sabato 13 Gennaio a Ragusa avremo un inizio giornata caratterizzato da cielo sereno, con poche nuvole all’orizzonte, seguito da un aumento della copertura nuvolosa nel corso del giorno, specialmente nel primo pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra valori freddi e leggermente freschi. I venti da nord manterranno una moderata intensità durante la giornata, e l’umidità si manterrà a livelli piuttosto elevati. Non sono previste precipitazioni significative per l’intera giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 13 Gennaio a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 1.2° perc. -2° prob. 3 % 10.3 N max 11 Tramontana 95 % 1019 hPa 8 cielo sereno 5.4° perc. 3.3° Assenti 9.2 N max 19.5 Tramontana 77 % 1021 hPa 11 cielo sereno 9.5° perc. 7.8° Assenti 11.7 NNO max 16.9 Maestrale 57 % 1021 hPa 14 nubi sparse 9.7° perc. 8.1° Assenti 11.1 NO max 15.7 Maestrale 55 % 1021 hPa 17 nubi sparse 5.4° perc. 3.9° Assenti 6.8 NNO max 9.2 Maestrale 68 % 1022 hPa 20 cielo sereno 4.2° perc. 1.9° Assenti 9.4 NNE max 9.5 Grecale 66 % 1023 hPa 23 cielo sereno 3.5° perc. 1.4° Assenti 8 NNE max 8.1 Grecale 71 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 17:21