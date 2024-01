Previsioni Meteo Ragusa: Domani, Giovedì 11 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Giovedì 11 Gennaio a Ragusa prevedono una giornata caratterizzata da instabilità e piogge leggere durante le prime ore del giorno. Durante la notte, ci si aspetta pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature oscilleranno intorno agli 8°C con una percezione termica leggermente inferiore.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con la possibilità di piogge leggere. Le temperature si manterranno costanti, avvertendo solo una lieve variazione. Nel corso della mattina, la velocità del vento potrebbe aumentare, con raffiche fino a 22.5km/h.

Nel pomeriggio, si prevede che la copertura nuvolosa scenda leggermente al 95%, con condizioni di meteo tra nubi sparse e cielo coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 10-11°C, accompagnate da venti moderati.

Verso la sera, la probabilità di precipitazioni diminuirà, con una copertura nuvolosa che si attesterà tra il 18% e il 42%. Le temperature subiranno una leggera diminuzione, ma rimarranno comunque intorno ai 6-7°C. L’umidità si manterrà elevata intorno al 90%.

In sintesi, per Giovedì 11 Gennaio a Ragusa, si prevede una giornata dall’andamento incerto, con piogge leggere durante le prime ore del giorno e una tendenza a condizioni di meteo più variabile nel corso della giornata. Gli abitanti della zona sono invitati a prepararsi per condizioni meteorologiche mutevoli e a tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo nelle prossime ore.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Gennaio a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera 8° perc. 6.4° 0.26 mm 9.6 SSO max 22.5 Libeccio 87 % 1021 hPa 3 pioggia leggera 7.6° perc. 6.9° 0.6 mm 5.4 OSO max 7.5 Libeccio 89 % 1020 hPa 6 pioggia leggera 7.8° perc. 7.8° 0.1 mm 2.7 ENE max 5.9 Grecale 89 % 1019 hPa 9 pioggia leggera 10° perc. 9.1° 0.21 mm 7.4 S max 17.8 Ostro 79 % 1019 hPa 12 pioggia leggera 10.9° perc. 9.9° 0.3 mm 17.6 SO max 24.8 Libeccio 72 % 1017 hPa 15 cielo coperto 10.1° perc. 9.1° prob. 46 % 13.6 O max 20.2 Ponente 76 % 1015 hPa 18 nubi sparse 6.6° perc. 5.4° prob. 28 % 6.6 ONO max 8.7 Maestrale 89 % 1016 hPa 21 nubi sparse 6° perc. 5.2° Assenti 5.1 NNO max 7.2 Maestrale 90 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 17:17