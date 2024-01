Previsioni Meteo Palermo: Oggi, Mercoledì 17 Gennaio cielo coperto

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Mercoledì 17 Gennaio a Palermo mostrano un costante passaggio da nuvoloso a sereno nel corso della giornata. Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, si prevede un cielo con nubi sparse, con una copertura nuvolosa tra il 73% e il 77%. Le temperature si aggireranno intorno ai 12.2°C e i 13.9°C, con picchi di umidità che raggiungeranno l’89%. La direzione del vento sarà prevalentemente da Sud – Sud Ovest, con una velocità tra i 10.7km/h e i 12.4km/h.

Nel corso della mattina, a partire dalle 06:00 fino alle 12:00, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa in aumento fino al 100%. Le temperature oscilleranno tra i 11.1°C e i 15.4°C, con una percezione di freddo simile. La direzione del vento resterà prevalentemente da Sud con raffiche che potranno raggiungere i 16.6km/h.

Nel primo pomeriggio, tra le 13:00 e le 16:00, il cielo continuerà a essere coperto al 100%, con un lieve calo delle temperature, che si manterranno tra i 15.7°C e i 12.9°C. La direzione del vento rimarrà costante, proveniente dal Sud, con velocità tra i 11.7km/h e i 12.2km/h.

Nel trascorrere della sera, invece, si avrà un rapido miglioramento delle condizioni meteorologiche: la copertura nuvolosa diminuirà notevolmente, scendendo all’84% e addirittura al 12% tra le 18:00 e le 20:00. Le temperature si manterranno costanti attorno agli 11.4°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore. La direzione del vento rimarrà costante da Sud, con lievi raffiche di 11.8km/h fino a 13.9km/h.

Infine, dalla 21:00 in poi, ci si attende un cielo sereno, con una copertura nuvolosa che si attesterà tra il 5% e il 9%. Le temperature scenderanno leggermente, assestandosi intorno ai 10.4°C. Il vento soffierà costante da Sud, con una velocità tra i 13.5km/h e i 14.7km/h.

In conclusione, il 17 Gennaio a Palermo si prospetta una giornata in cui il cielo passerà da nuvoloso a sereno, con un leggero calo delle temperature nel corso della giornata. Chiunque abbia in programma attività all’aperto, potrà quindi tenere in considerazione questo scenario meteo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 17 Gennaio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 12.2° perc. 11.8° Assenti 10.7 SSO max 11.4 Libeccio 90 % 1016 hPa 8 cielo coperto 12.1° perc. 11.6° Assenti 11.1 S max 15.2 Ostro 85 % 1016 hPa 11 cielo coperto 15° perc. 14.3° Assenti 11.4 S max 16.1 Ostro 69 % 1015 hPa 14 cielo coperto 15.6° perc. 14.8° Assenti 9.7 S max 13.1 Ostro 63 % 1014 hPa 17 cielo coperto 11.7° perc. 10.8° Assenti 11.7 S max 12.2 Ostro 74 % 1014 hPa 20 poche nuvole 10.9° perc. 9.9° Assenti 13.1 S max 13.9 Ostro 70 % 1014 hPa 23 cielo sereno 10.4° perc. 9.3° Assenti 13.5 S max 14.2 Ostro 70 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:28