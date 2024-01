Previsioni Meteo Palermo: Oggi, Giovedì 11 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Per l’intera giornata di Giovedì 11 Gennaio a Palermo, il meteo rimarrà instabile, con piogge intermittenti e copertura nuvolosa al 100%. Le prime ore della giornata vedranno temperature di 7.6-8.5°C con leggeri venti provenienti dal Sud.

Durante la mattina, la pioggia diventerà più intensa, con un aumento delle precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra i 8°C e i 10°C, con venti provenienti sempre dal Sud e velocità arrivanti fino a 22.1km/h.

Nel pomeriggio, la pioggia si manterrà costante e la temperatura massima raggiungerà i 10°C, con probabilità di precipitazione pari all’8%. I venti raggiungeranno una velocità di 22.1km/h.

Nel corso della sera, le precipitazioni continueranno ad essere presenti, con piogge che potrebbero essere più intense durante alcune ore. Le temperature si manterranno intorno ai 7.7-8.0°C e i venti saranno anch’essi costanti provenienti dal Sud.

In conclusione, le previsioni del tempo a Palermo per Giovedì 11 Gennaio indicano una giornata caratterizzata da piogge intermittenti, copertura nuvolosa del 100% e temperature comprese tra 7.6°C e 10°C. I venti, costanti e provenienti dal Sud, aumenteranno in intensità nel corso della giornata, toccando punte massime di 22.1km/h durante la mattina. Pertanto, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche prima di pianificare attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Gennaio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 8° perc. 7.1° prob. 90 % 6.2 SSE max 8 Scirocco 95 % 1019 hPa 8 cielo coperto 8.5° perc. 7.2° Assenti 8.4 SSE max 11.7 Scirocco 90 % 1018 hPa 11 pioggia leggera 9.9° perc. 8.4° 0.17 mm 11.1 S max 19.9 Ostro 80 % 1016 hPa 14 pioggia leggera 8.1° perc. 7° 0.66 mm 6.8 S max 10.5 Ostro 92 % 1016 hPa 17 pioggia leggera 7.8° perc. 7.2° 0.12 mm 5.4 S max 6.5 Ostro 92 % 1016 hPa 20 pioggia leggera 7.7° perc. 6.9° 0.85 mm 5.8 S max 7.1 Ostro 94 % 1016 hPa 23 pioggia leggera 7.9° perc. 7.2° 0.12 mm 5.5 S max 6.9 Ostro 93 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 17:22