Previsioni Meteo Palermo: Domani, Lunedì 15 Gennaio con pioggia e instabilità

Le previsioni del tempo a Palermo per Lunedì 15 Gennaio mostrano un inizio di giornata caratterizzato da cielo coperto e una copertura nuvolosa quasi totale durante le prime ore del giorno. La notte, a partire dalle ore 00:00, è previsto cielo coperto con una copertura nuvolosa del 94% e una temperatura di 6.9°C che, considerata la percezione degli effetti del vento, si abbassa a 4.6°C. Il vento soffierà a una velocità di 11.7km/h provenendo da Sud – Sud Ovest con raffiche di 15.7km/h. Le precipitazioni saranno assenti con un’umidità del 90% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Con il susseguirsi delle ore notturne, la copertura nuvolosa raggiungerà il 100% alle 01:00, mantenendosi tale fino alle prime ore della mattina. La temperatura si manterrà attorno ai 7°C, con lievi variazioni, e il vento darà segnali di leggera attenuazione.

Al sorgere del sole, la copertura nuvolosa si manterrà intorno al 100% con un lieve calo della probabilità di precipitazioni, mentre la velocità del vento tenderà a mantenere valori simili a quelli registrati nelle ore notturne. L’umidità si attesterà intorno all’85-88% con una pressione atmosferica stabile intorno ai 1010hPa.

Nel corso della mattina, precisamente alle 10:00, la probabilità di precipitazioni si attesterà intorno al 39% con un calo della copertura nuvolosa al 96%, favorendo una leggera risalita della temperatura a 11.1°C. Il vento si intensificherà provenendo da Sud Ovest con raffiche che raggiungeranno i 23.8km/h.

Nel pomeriggio, dalle 13:00, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa che salirà al 98%. La temperatura si manterrà intorno ai 12-13°C, ma si avvertirà una percezione del freddo di circa 1-2 gradi in meno. Il vento si intensificherà con raffiche che potrebbero superare i 35km/h, provenendo da Ovest. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 0.18mm. L’umidità risulterà alta, attestandosi intorno all’87%, con una pressione atmosferica che tenderà a diminuire.

Nel tardo pomeriggio e in serata, la copertura nuvolosa diminuirà, favorendo un calo della probabilità di pioggia, ma il vento si manterrà ancora piuttosto sostenuto.

In conclusione, le previsioni meteo per Palermo indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto e piogge leggere che potrebbero influenzare le attività quotidiane. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del tempo, specialmente durante le ore del pomeriggio, e di adottare le dovute precauzioni per affrontare condizioni climatiche avverse.

Tutti i dati meteo di Lunedì 15 Gennaio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 6.9° perc. 4.6° Assenti 11.7 SSO max 15.7 Libeccio 90 % 1014 hPa 3 cielo coperto 7.4° perc. 5.3° prob. 5 % 11.1 SSO max 13.7 Libeccio 87 % 1011 hPa 6 cielo coperto 8.1° perc. 6.4° prob. 21 % 9.9 SSO max 12.5 Libeccio 86 % 1010 hPa 9 cielo coperto 9.6° perc. 8.3° prob. 43 % 9.2 SO max 20.6 Libeccio 88 % 1010 hPa 12 pioggia leggera 11.9° perc. 11.4° 0.18 mm 12.6 O max 33.9 Ponente 88 % 1008 hPa 15 cielo coperto 12.4° perc. 11.9° prob. 32 % 13.9 O max 28.8 Ponente 84 % 1008 hPa 18 nubi sparse 10.1° perc. 9.5° prob. 14 % 8.7 OSO max 12.1 Libeccio 88 % 1009 hPa 21 nubi sparse 8.3° perc. 6.7° Assenti 9.5 SO max 10.1 Libeccio 93 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 17:25