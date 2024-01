Previsioni Meteo Messina: Oggi, Venerdì 12 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Il tempo a Messina per Venerdì 12 Gennaio si prevede incerto, con precipitazioni prevalenti durante la mattina e il primo pomeriggio. La temperatura si manterrà con valori intorno ai 11°C durante gran parte della giornata.

Durante la notte, dalle 04:00 alle 05:00, ci sarà una pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 99-100%. La temperatura si aggirerà attorno ai 11°C, con una lieve sensazione di freddo di circa 10°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 10km/h, provenienti da direzioni variabili, principalmente dal Sud e dal Sud – Sud Est.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 11:00, le precipitazioni continueranno, con una copertura nuvolosa intorno al 98-100%. La temperatura si manterrà attorno agli 11°C, con una sensazione di freddo di circa 10-11°C. La velocità del vento sarà moderata, mantenendosi intorno ai 6km/h e le precipitazioni continueranno ad interessare la zona, con valori che potranno raggiungere anche 1.3mm.

Nel pomeriggio, dalle 12:00 alle 17:00, le piogge diminuiranno progressivamente, ma la copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori intorno al 90%. La temperatura sarà stabile, mantenendosi intorno agli 11°C, con una sensazione di freddo di 10-11°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, toccando punte di 12.6km/h durante le ore più piovose.

Nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, la copertura nuvolosa diminuirà, raggiungendo un minimo del 38% intorno alle 19:00. Le precipitazioni diminuiranno notevolmente, con valori intorno ai 0.12mm. La temperatura si manterrà stabile attorno agli 11-11.5°C, con una sensazione di freddo che potrà oscillare tra i 10°C e gli 11°C. La velocità del vento crescerà leggermente, toccando punte di 27.5km/h durante l’ultima ora della giornata, prevalentemente provenienti da direzioni Ovest – Nord Ovest.

In conclusione, per Venerdì 12 Gennaio a Messina si prevede un tempo instabile con piogge frequenti. Le temperature si manterranno costanti attorno agli 11°C, con una sensazione di freddo che non supererà i 11.5°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6km/h e i 27.5km/h da direzioni principalmente meridionali e occidentali. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare durante la mattina e il primo pomeriggio.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Gennaio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 11° perc. 10.4° prob. 56 % 6.1 SSE max 10 Scirocco 87 % 1013 hPa 8 pioggia leggera 11.7° perc. 11.1° 0.2 mm 4.9 S max 8.2 Ostro 84 % 1015 hPa 11 pioggia leggera 11.3° perc. 10.8° 0.84 mm 4.4 ENE max 6.9 Grecale 89 % 1015 hPa 14 pioggia leggera 11.2° perc. 10.6° 0.48 mm 3 NO max 6.8 Maestrale 88 % 1015 hPa 17 pioggia leggera 11° perc. 10.3° 0.25 mm 10.1 NNO max 16.2 Maestrale 79 % 1017 hPa 20 nubi sparse 11.3° perc. 10.3° prob. 14 % 11.2 NO max 17 Maestrale 70 % 1018 hPa 23 nubi sparse 11° perc. 10° prob. 11 % 16.7 ONO max 27.5 Maestrale 69 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 17:14