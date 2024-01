Previsioni Meteo Messina: Oggi, Mercoledì 10 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Mercoledì 10 Gennaio, Messina, sarà caratterizzata da condizioni meteo mutevoli e impegnative. Durante la notte, ci sarà una forte copertura nuvolosa insieme a precipitazioni significative. Le temperature si manterranno intorno ai 11-12°C con una leggera percezione di freddo dovuta alla pioggia e alla presenza di venti che soffiano a velocità moderata, provenienti prevalentemente da sud.

Nella mattina di Mercoledì, continueranno le precipitazioni, sebbene la copertura nuvolosa diminuirà leggermente. Le temperature oscilleranno attorno ai 12-13°C, con una vivace percezione di freddo dovuta alla pioggia e ad un vento moderato proveniente da sud – sud est che soffierà a velocità di circa 15-20 km/h.

Nel corso del pomeriggio, le condizioni rimarranno pressoché invariate, con una forte copertura nuvolosa, precipitazioni persistenti e temperature che si manterranno stabili intorno ai 12-13°C. Il vento continuerà a soffiare da sud – sud est a una velocità di 15-20 km/h.

Al tramonto, durante la sera, ci si attende una leggera intensificazione delle precipitazioni, con temperature che si manterranno stabili intorno ai 11-12°C. La copertura nuvolosa rimarrà molto alta, mentre il vento soffierà a una velocità di 15-20 km/h, proveniente prevalentemente da sud – sud est.

In conclusione, Mercoledì a Messina si preannuncia come una giornata di pioggia, con temperature miti e venti moderati. Si consiglia di prestare attenzione alle strade bagnate e di essere adeguatamente preparati per affrontare le avverse condizioni meteo previste.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 10 Gennaio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera 11.4° perc. 10.7° 0.14 mm 9.8 SSE max 13.1 Scirocco 82 % 1022 hPa 8 pioggia leggera 12° perc. 11.4° 0.18 mm 12.6 SSE max 20.5 Scirocco 81 % 1024 hPa 11 cielo coperto 12.9° perc. 12.3° prob. 48 % 14.1 SSE max 21.9 Scirocco 77 % 1024 hPa 14 cielo coperto 12.8° perc. 12.2° prob. 39 % 14.2 SSE max 21.8 Scirocco 76 % 1023 hPa 17 cielo coperto 12° perc. 11.3° prob. 41 % 12 SSE max 18.1 Scirocco 79 % 1023 hPa 20 pioggia moderata 11.7° perc. 11.1° 1.64 mm 10 SSE max 18.1 Scirocco 85 % 1022 hPa 23 pioggia moderata 11.2° perc. 10.7° 2.81 mm 9.4 SE max 15.6 Scirocco 92 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 17:11