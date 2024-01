Previsioni Meteo Messina: Oggi, Martedì 9 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Martedì 9 Gennaio a Messina mostrano una variazione significativa delle condizioni meteorologiche nell’arco della giornata. Secondo le previsioni, la copertura nuvolosa sarà prevalente durante la mattina, con una percentuale che oscilla tra il 28% e il 46%. Le temperature si manterranno piuttosto stabili intorno ai 11-14°C, mentre la velocità del vento si attesterà su valori compresi tra i 10.9km/h e i 14.9km/h, prevalentemente provenienti da direzione Nord – Nord Ovest.

Nel corso del pomeriggio, sono attese poche nuvole con una copertura variabile che oscilla tra il 11% e il 13%. Le temperature si manterranno intorno ai 13-14°C mentre la velocità del vento si attenuerà, stabilendosi intorno ai 6-11.2km/h provenienti da direzione Nord Ovest.

Nella fase serale, la previsione meteo prevede la comparsa di piogge leggere con una copertura nuvolosa che raggiunge il 31%. Le temperature scenderanno lievemente, mantenendosi tra gli 11-11.4°C, mentre la velocità del vento si alzerà a 7.5-12km/h provenienti da direzione Ovest – Sud Ovest.

Inoltre, è prevista la possibilità di precipitazioni leggere che oscilleranno tra 0.11mm e 0.19mm nel corso della serata, con un’umidità che si manterrà intorno all’80%, e una pressione atmosferica che andrà dai 1020hPa ai 1021hPa.

Dunque, le previsioni meteo per Martedì 9 Gennaio, si delineano come un mix di nuvole sparse, piogge leggere e temperatura moderata che caratterizzeranno la giornata a Messina, suggerendo di prestare attenzione agli eventi meteorologici in arrivo e di prepararsi di conseguenza.

Tutti i dati meteo di Martedì 9 Gennaio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 11.4° perc. 10.7° prob. 14 % 13.8 N max 22.1 Tramontana 80 % 1009 hPa 8 nubi sparse 12.4° perc. 11.6° prob. 22 % 10.9 NNO max 16.2 Maestrale 74 % 1013 hPa 11 poche nuvole 13.7° perc. 13° prob. 10 % 10.9 NO max 13.4 Maestrale 68 % 1016 hPa 14 poche nuvole 13.8° perc. 13° prob. 22 % 8.1 NO max 10.7 Maestrale 67 % 1017 hPa 17 pioggia leggera 11.6° perc. 10.9° 0.11 mm 4.4 OSO max 8.6 Libeccio 78 % 1019 hPa 20 pioggia leggera 11.2° perc. 10.5° 0.19 mm 7.7 OSO max 12 Libeccio 80 % 1021 hPa 23 pioggia leggera 10.7° perc. 9.9° 0.13 mm 6.2 SSO max 8 Libeccio 81 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 17:11