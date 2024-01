Previsioni Meteo Messina: Oggi, Lunedì 8 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Lunedì 8 Gennaio, a Messina, la previsioni del tempo promettono una giornata instabile con possibili precipitazioni. Durante la mattina, dalle ore 06:00 alle ore 09:00, si parlerà di "nubi sparse" con una copertura nuvolosa che varierà dal 30% al 9%. Le temperature oscilleranno tra 10.1°C e 12.7°C, con una percezione di freddo inferiore alla temperatura effettiva. Il vento soffierà dai quadranti Sud Ovest a una velocità tra i 13.6km/h e 15.7km/h, con raffiche fino a 30.3km/h.

Nel corso del pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, è prevista pioggia, da leggera a moderata, con una copertura nuvolosa tra il 42% e il 96%. Le temperature scenderanno da 13°C a 8.6°C, causando una sensazione di freddo ancora più marcata. Il vento soffierà prevalentemente da Ovest – Sud Ovest con una velocità compresa tra i 10.8km/h e i 14.5km/h.

Proseguendo verso la sera, dalle 18:00 alle 23:00, le precipitazioni si manterranno, ma con una copertura nuvolosa variabile tra il 98% e il 94%. Le temperature si manterranno intorno ai 9.8°C, accompagnate da una percezione di freddo simile alla temperatura effettiva. Il vento, proveniente da Sud – Sud Est e da Nord, avrà una velocità compresa tra 1.7km/h e 5.4km/h.

Pertanto, per il Meteo a Messina di Lunedì 8 Gennaio, si consiglia di attrezzarsi adeguatamente per le basse temperature e le possibili precipitazioni durante l’intera giornata. Restate aggiornati per eventuali variazioni nelle previsioni meteo e pianificate le vostre attività in base a queste informazioni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 8 Gennaio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 10.2° perc. 8.8° prob. 35 % 15.9 OSO max 31.8 Libeccio 57 % 1004 hPa 8 poche nuvole 11.2° perc. 9.8° prob. 27 % 13 SO max 25.2 Libeccio 53 % 1006 hPa 11 nubi sparse 13.3° perc. 11.9° prob. 19 % 16.5 OSO max 27.8 Libeccio 46 % 1005 hPa 14 pioggia leggera 11.2° perc. 10.1° 0.5 mm 15.2 OSO max 14.7 Libeccio 69 % 1005 hPa 17 pioggia moderata 8.6° perc. 8.6° 1.55 mm 4.5 SE max 7.7 Scirocco 86 % 1006 hPa 20 pioggia leggera 9.2° perc. 8.5° 0.14 mm 6.2 SSE max 8.6 Scirocco 83 % 1007 hPa 23 pioggia leggera 9.8° perc. 9.8° 0.42 mm 2.4 N max 4.7 Tramontana 83 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:10