Previsioni Meteo Messina: Domani, Sabato 20 Gennaio con pioggia e instabilità

Per il prossimo sabato 20 Gennaio a Messina si prevedono condizioni meteorologiche che varieranno durante l’arco della giornata.

Durante la notte, is Massima, la copertura nuvolosa sarà del 100%, le temperature oscilleranno tra 10.6°C e 16.4°C, ma la temperatura percepita sarà leggermente più bassa. I venti, provenienti per lo più da nord-est, potrebbero registrare delle raffiche leggere. Durante questa fascia oraria, non sono previste precipitazioni. L’umidità si manterrà costante intorno al 85-100% e la pressione atmosferica si aggira intorno ai 1019hPa.

All’alba, nel corso della mattina, la copertura nuvolosa resterà al 100% con temperature comprese tra 15.4°C e 16.6°C, ma la temperatura percepita potrebbe essere leggermente inferiore. I venti da nord-est potrebbero aumentare leggermente in intensità. Nonostante la copertura nuvolosa rimanga alta, la probabilità di precipitazioni si manterrà bassa, attestandosi intorno al 6-12%. L’umidità si manterrà costante intorno al 73-74% e la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1011-1012hPa.

Con il progredire della mattina, la copertura nuvolosa resterà al 100%, ma tra le 10:00 e le 12:00 potrebbero verificarsi delle precipitazioni, prevalentemente sotto forma di pioggia leggera o moderata. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi tra 13.7°C e 16.6°C, ma la temperatura percepita sarà più bassa. I venti da nord tenderanno a mantenere la stessa intensità. La probabilità di precipitazioni oscillerà tra 6% e 12%, mentre l’umidità continuerà a mantenersi alta, intorno all’80%. La pressione atmosferica si aggira intorno ai 1011-1012hPa.

Nel corso del pomeriggio e in particolare durante la sera, le condizioni meteorologiche a Messina si manterranno instabili. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con precipitazioni moderate o leggere che potrebbero verificarasi tra le 12:00 e le 20:00. Le temperature oscilleranno tra 10.6°C e 13.4°C, con una temperatura percepita che potrebbe essere leggermente inferiore. I venti tenderanno a variare leggermente in direzione e velocità durante queste ore. La probabilità di precipitazioni si manterrà alta, intorno al 80-94%. L’umidità si manterrà alta, intorno all’80-90%, e la pressione atmosferica si aggira tra i 1011 e 1015hPa.

In conclusione, purtroppo per l’intera giornata di sabato 20 Gennaio a Messina ci si aspetta un meteo caratterizzato da copertura nuvolosa al 100%, con precipitazioni che potrebbero verificarsi in varie fasce orarie. Le temperature saranno comprese tra 10.6°C e 16.6°C, con una temperatura percepita leggermente più bassa. I venti manterranno una certa costanza e la pressione atmosferica si manterrà stabile. Resta sempre consigliabile tenersi adeguatamente informati tramite fonti ufficiali, specialmente in caso di condizioni meteorologiche avverse.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 16.1° perc. 15.6° Assenti 4.4 NE max 6.9 Grecale 70 % 1013 hPa 3 cielo coperto 15.9° perc. 15.4° Assenti 4.2 NE max 6 Grecale 72 % 1011 hPa 6 cielo coperto 15.6° perc. 15° Assenti 9.8 NE max 19.2 Grecale 71 % 1011 hPa 9 cielo coperto 16.3° perc. 15.9° Assenti 11.4 NNE max 20.3 Grecale 73 % 1012 hPa 12 pioggia leggera 16.2° perc. 15.9° 0.22 mm 15.6 N max 22.1 Tramontana 77 % 1011 hPa 15 pioggia moderata 13.4° perc. 13.2° 1.07 mm 3.4 NE max 7.1 Grecale 91 % 1013 hPa 18 pioggia leggera 13.4° perc. 13.2° 0.47 mm 11.6 OSO max 19.7 Libeccio 90 % 1014 hPa 21 pioggia leggera 11.3° perc. 10.8° 0.54 mm 15.8 NO max 23.5 Maestrale 88 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 17:22

