Previsioni Meteo Messina: Domani, Sabato 13 Gennaio poco nuvoloso

In occasione del 13 Gennaio a Messina, le previsioni del tempo mostrano condizioni meteorologiche generalmente stabili per l’intera giornata. Secondo le previsioni, la copertura nuvolosa sarà in gran parte variabile, con nubi sparse che caratterizzeranno il cielo durante diverse fasce orarie.

Durante la notte, ci si aspetta una copertura nuvolosa tra il 49% e il 40%, con temperature comprese tra 10.7°C e 11.2°C. Il vento soffierà da nord ovest con velocità tra i 18.4km/h e i 21.6km/h, con raffiche fino a 31.3km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità si attesterà intorno al 64-68% e la pressione atmosferica a 1020-1021hPa.

Nelle prime ore della mattina, la copertura nuvolosa diminuirà fino al 27-30%, con temperature in aumento fino a 11.9°C. La velocità del vento diminuirà leggermente, attestandosi intorno ai 18.1km/h, mentre le precipitazioni resteranno assenti. L’umidità si ridurrà al 57%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno a 1022-1023hPa.

Durante la mattinata, si prevede un cielo prevalentemente sereno, con copertura nuvolosa intorno al 16-22% e temperature che oscilleranno tra 12.3°C e 12.7°C. Il vento avrà una leggera intensità di 15.2-18.7km/h provenendo da nord ovest, e le precipitazioni saranno assenti. L’umidità si manterrà intorno al 51-53%, con una pressione atmosferica di 1021-1022hPa.

Nel corso del pomeriggio, la copertura nuvolosa tornerà a incrementarsi, raggiungendo valori intorno al 26-34%, con temperature in lieve calo fino a 11.4-11.9°C. Il vento avrà un’intensità di 12.2-17.1km/h, provenendo sempre da nord ovest, mentre le precipitazioni continueranno ad essere assenti. L’umidità aumenterà leggermente fino al 64%, con una pressione atmosferica che si attesterà intorno a 1022hPa.

Alla sera, le condizioni meteorologiche rimarranno lievemente instabili, con copertura nuvolosa tra il 28% e il 41% e temperature comprese tra 10.6°C e 11.4°C. Il vento diminuirà ulteriormente la propria intensità, oscillando tra i 7.5km/h e i 11.2km/h, con direzione nord ovest per gran parte della serata. Le precipitazioni rimarranno assenti, mentre l’umidità si manterrà costante intorno al 70% e la pressione atmosferica a 1021-1022hPa.

In generale, Sabato 13 Gennaio a Messina si prospetta come una giornata caratterizzata da una variabile copertura nuvolosa, con temperature gradevoli e assenza di precipitazioni. Si consiglia di restare aggiornati sulle condizioni meteorologiche durante la giornata, specie per chi intende svolgere attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 13 Gennaio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 11.2° perc. 10.1° prob. 7 % 19.7 ONO max 29.5 Maestrale 68 % 1019 hPa 3 nubi sparse 10.7° perc. 9.4° Assenti 21.3 NO max 31.3 Maestrale 64 % 1020 hPa 6 nubi sparse 10.4° perc. 9.1° Assenti 18.1 NO max 27.9 Maestrale 64 % 1021 hPa 9 nubi sparse 11.9° perc. 10.7° prob. 1 % 18.9 NNO max 28.3 Maestrale 57 % 1023 hPa 12 poche nuvole 12.7° perc. 11.3° Assenti 18.1 NNO max 23.9 Maestrale 51 % 1021 hPa 15 nubi sparse 11.9° perc. 10.8° Assenti 13.3 NNO max 19.3 Maestrale 64 % 1022 hPa 18 nubi sparse 11.2° perc. 10.2° Assenti 9.1 NNO max 13.3 Maestrale 70 % 1022 hPa 21 nubi sparse 10.8° perc. 9.8° Assenti 5.8 NNO max 10.3 Maestrale 71 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 17:14