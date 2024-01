Previsioni Meteo Messina: Domani, Martedì 23 Gennaio poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni meteo per la giornata di Martedì 23 Gennaio a Messina prevedono cambiamenti significativi delle condizioni atmosferiche. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa nel corso delle prime ore, mentre la temperatura oscillerà intorno ai 9-10°C. Il vento soffierà con una velocità moderata, proveniente da ovest-nord ovest, e l’umidità si manterrà intorno al 73-77%. Non sono previste precipitazioni e la pressione atmosferica si attesterà sui 1030-1031hPa.

Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo parzialmente nuvoloso con una probabilità di precipitazioni del 91-96%. Le temperature si manterranno intorno ai 10-12°C, con una leggera salita dell’umidità intorno al 74-81%. Il vento soffierà con una certa intensità da nord ovest, con raffiche attese intorno ai 25-29km/h.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteorologiche continueranno a peggiorare con precipitazioni leggere previste per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà alta e il cielo sarà coperto per la maggior parte del tempo. Le temperature si manterranno intorno ai 11-12°C, con un picco di umidità del 78% e vento proveniente da nord ovest con raffiche fino a 29km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.15-0.35mm, e la pressione atmosferica diminuirà leggermente fino a 1026-1027hPa.

Proseguendo verso la sera, le previsioni indicano precipitazioni leggere con una copertura nuvolosa che tenderà a diradarsi. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 10-12°C, con una leggera diminuzione dell’umidità al 74-78% e una diminuzione della velocità del vento intorno ai 15-20km/h.

In conclusione, per la giornata di Martedì 23 Gennaio a Messina si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche con un aumento della copertura nuvolosa e la presenza di precipitazioni leggere. Le temperature rimarranno piuttosto costanti durante l’intera giornata, con un vento proveniente da nord ovest e una moderata umidità. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 23 Gennaio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 9.4° perc. 7.6° Assenti 12.2 ONO max 19.7 Maestrale 73 % 1031 hPa 3 nubi sparse 9.2° perc. 7.1° Assenti 14.2 ONO max 22.2 Maestrale 80 % 1030 hPa 6 nubi sparse 10.3° perc. 9.5° Assenti 16.8 ONO max 27 Maestrale 79 % 1028 hPa 9 cielo coperto 11.8° perc. 10.9° Assenti 16.3 NO max 25.6 Maestrale 71 % 1028 hPa 12 pioggia leggera 11.4° perc. 10.7° 0.28 mm 18 NO max 27 Maestrale 79 % 1026 hPa 15 pioggia leggera 11.6° perc. 10.8° 0.23 mm 16.6 NNO max 24.4 Maestrale 78 % 1026 hPa 18 pioggia leggera 11.8° perc. 11° 0.18 mm 14.1 N max 21 Tramontana 78 % 1027 hPa 21 nubi sparse 10.9° perc. 10° prob. 21 % 10.5 N max 15.3 Tramontana 74 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 17:26

