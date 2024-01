Previsioni Meteo Messina: Domani, Lunedì 22 Gennaio poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 22 Gennaio a Messina rivelano uno scenario stabile e piuttosto mite durante la giornata. La copertura nuvolosa tenderà a crescere durante la mattina, raggiungendo livelli piuttosto alti intorno al 90% verso le 9:00. Durante il pomeriggio, si prevede una leggera diminuzione della nuvolosità, con una percentuale che si attesterà intorno al 70-80%. Tuttavia, nel complesso, il cielo rimarrà coperto per la maggior parte della giornata.

Le temperature oscilleranno tra i 7.8°C e i 11.9°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, ma comunque abbastanza confortevole. Durante la mattina, si raggiungeranno le temperature massime, con valori che si assesteranno intorno ai 10.8°C – 11.3°C.

I venti soffieranno da Nord Ovest con una velocità compresa tra i 9km/h e i 15.6km/h, con raffiche che potranno superare i 20km/h. Le precipitazioni saranno assenti, garantendo una giornata priva di piogge o fenomeni atmosferici correlati.

L’umidità si manterrà costante intorno al 70-75%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1031-1033hPa.

In conclusione, Lunedì 22 Gennaio a Messina ci attende una giornata prevalentemente nuvolosa e mite, con assenza di precipitazioni e condizioni generali di stabilità. Sia chi è in viaggio che chi si trova in loco potranno godere di una giornata confortevole all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 22 Gennaio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 7.9° perc. 6.4° Assenti 8.9 ONO max 14.1 Maestrale 74 % 1031 hPa 3 nubi sparse 7.8° perc. 6.6° Assenti 7.5 ONO max 12.5 Maestrale 74 % 1031 hPa 6 nubi sparse 7.9° perc. 6.7° Assenti 7.5 NO max 12.6 Maestrale 75 % 1032 hPa 9 cielo coperto 10.8° perc. 9.6° Assenti 9.9 NO max 12.7 Maestrale 61 % 1033 hPa 12 cielo coperto 11.8° perc. 10.5° Assenti 10 NO max 11.7 Maestrale 55 % 1032 hPa 15 nubi sparse 11.3° perc. 10° Assenti 12 NO max 15.6 Maestrale 57 % 1032 hPa 18 nubi sparse 9.2° perc. 8.1° Assenti 8.1 NO max 14 Maestrale 66 % 1032 hPa 21 cielo sereno 9.3° perc. 7.5° Assenti 12.3 NO max 18.8 Maestrale 72 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 17:24

