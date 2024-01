Previsioni Meteo Messina: Domani, Domenica 14 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 14 Gennaio a Messina mostrano un’alternanza tra nubi sparse e cielo coperto durante l’arco della giornata.

Durante la notte, ci si aspetta una copertura nuvolosa che varia tra il 66% e il 79%, con temperature comprese tra 9.8°C e 11°C. La velocità del vento rimarrà tra i 8.1km/h e i 15.9km/h proveniente prevalentemente da Ovest, mentre l’umidità si manterrà tra il 66% e il 74%.

Nella mattina, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, ma si prevede un cielo coperto con una percentuale che arriva fino al 93%. Le temperature si aggireranno intorno ai 11.1°C e 12.5°C, con una velocità del vento compresa tra 7.6km/h e 15km/h, con raffiche che possono raggiungere i 16.7km/h.

Nel pomeriggio, è prevista una diminuzione della copertura nuvolosa, con una percentuale di nuvole sparse comprese tra il 78% e l’86%. Le temperature si manterranno intorno ai 12.9°C e 13.2°C, con una leggera probabilità del 16-20% di precipitazioni. La velocità del vento sarà tra gli 8km/h e i 10.9km/h.

Infine, durante la sera, ci si aspetta un aumento della copertura nuvolosa, arrivando anche al 96-98%, con temperature che si manterranno attorno ai 10.7°C e 11.1°C. La velocità del vento si manterrà tra i 6.9km/h e i 8.9km/h, con probabilità del 7% di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 14 Gennaio a Messina indicano un’alternanza di nubi sparse e cielo coperto, con temperature piuttosto stabili e venti provenienti principalmente da Ovest. Sia chi è sulla strada che chi pianifica attività all’aperto dovrebbe tenere conto di queste condizioni meteo per domenica.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Gennaio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 9.9° perc. 8.6° Assenti 9.8 ONO max 15.6 Maestrale 74 % 1022 hPa 3 nubi sparse 10.6° perc. 9.4° Assenti 12.5 O max 20.8 Ponente 67 % 1020 hPa 6 nubi sparse 10.8° perc. 9.7° Assenti 15 ONO max 22 Maestrale 68 % 1020 hPa 9 cielo coperto 11.7° perc. 10.7° Assenti 8.6 ONO max 14 Maestrale 70 % 1020 hPa 12 cielo coperto 12.9° perc. 11.9° Assenti 8 ONO max 18.9 Maestrale 60 % 1018 hPa 15 nubi sparse 13.1° perc. 12° prob. 16 % 9.5 O max 15.7 Ponente 62 % 1017 hPa 18 cielo coperto 11.7° perc. 10.7° prob. 15 % 8.4 SO max 13.2 Libeccio 66 % 1016 hPa 21 cielo coperto 10.8° perc. 9.7° prob. 7 % 8.9 SSE max 10.5 Scirocco 70 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:15