Previsioni Meteo Enna: Oggi, Venerdì 12 Gennaio con pioggia e instabilità

Le previsioni del tempo per Venerdì 12 Gennaio a Enna indicano una giornata caratterizzata da un’instabilità atmosferica che porterà piogge leggere e nubi sparse durante la mattina e il pomeriggio, con temperatura massima di 8.4°C e minima di 3.6°C.

Durante la notte, la copertura nuvolosa sarà del 49% con una temperatura di 3.6°C e una lieve probabilità dello 1% di precipitazioni. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 7.7km/h e i 9.6km/h provenendo da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 91% con una pressione atmosferica di 1020hPa.

Al mattino, la copertura nuvolosa sarà del 91% con una temperatura che oscillerà tra i 6.2°C e i 8°C. Il vento soffierà provenendo da Est con velocità tra i 5.2km/h e i 7.7km/h. L’umidità sarà elevata, attestandosi intorno al 94-95% con una pressione che rimarrà stabile a 1013hPa – 1015hPa.

Durante la mattina, è prevista pioggia leggera con temperatura massima di 8°C. La probabilità di precipitazioni sarà intorno al 70% con un’umidità che sarà attorno all’83-85% e una pressione che aumenterà fino a 1016hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno leggermente con nubi sparse e una probabilità di pioggia del 52-82%. La temperatura massima raggiungerà 8.4°C con una pressione di 1015hPa.

La situazione meteorologica si stabilizzerà ulteriormente durante la sera, mantenendo tuttavia una copertura nuvolosa significativa, con una probabilità di precipitazioni intorno al 23% e una temperatura che si attesterà sui 6°C.

In conclusione, Venerdì 12 Gennaio a Enna sarà caratterizzato da piogge leggere e nubi sparse, con temperature fresche e una copertura nuvolosa predominante. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo in costante evoluzione e prevedere abbigliamento adeguato per affrontare le temperature in calo nel corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Gennaio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 6.5° perc. 6.5° prob. 32 % 4.2 E max 4.4 Levante 95 % 1013 hPa 8 cielo coperto 6.9° perc. 5.9° prob. 62 % 6.3 ENE max 10.3 Grecale 90 % 1015 hPa 11 pioggia leggera 7.6° perc. 6.4° 0.14 mm 7.2 E max 11.2 Levante 87 % 1015 hPa 14 pioggia leggera 8.2° perc. 8.2° 0.12 mm 3.2 ENE max 5.8 Grecale 83 % 1015 hPa 17 pioggia leggera 7° perc. 7° 0.25 mm 4.3 NNE max 8 Grecale 92 % 1017 hPa 20 nubi sparse 6.1° perc. 4.9° prob. 11 % 6.2 NNO max 9.6 Maestrale 90 % 1019 hPa 23 nubi sparse 3.6° perc. 1.5° prob. 1 % 8 NNO max 9.6 Maestrale 91 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 17:20