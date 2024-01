Previsioni Meteo Enna: Oggi, Mercoledì 10 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Mercoledì 10 Gennaio si preannuncia una giornata caratterizzata da precipitazioni, che si intensificheranno nel corso della mattina e continueranno per gran parte della giornata. Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da una copertura nuvolosa piuttosto esigua, ma questa andrà via via aumentando con l’avanzare dell’orario, fino a raggiungere il 100% di cielo coperto nelle prime ore del pomeriggio.

Le prime ore della mattina godranno di temperature che oscillano tra i 4.8°C e i 6.2°C. Queste andranno gradualmente via via salendo durante la mattina, posizionandosi intorno ai 9.9°C nella metà della mattinata. Tuttavia, con l’arrivo delle precipitazioni, la temperatura diminuirà leggermente, stabilendosi intorno ai 6.5°C nel corso della sera.

La velocità del vento sarà compresa tra i 3.4km/h e i 12.5km/h, con raffiche di vento che potranno arrivare fino a 17.2km/h. La direzione del vento sarà prevalentemente da Est – Sud Est.

Le precipitazioni inizieranno con una pioggerella leggera intorno a mezzogiorno, per poi intensificarsi nel pomeriggio e continuare fino a tarda sera, fino a raggiungere una probabilità intorno al 100%. Si prevede un totale di circa 1.86mm di precipitazioni durante la giornata, con le piogge più consistenti previste nel corso del tardo pomeriggio.

L’umidità sarà costante intorno al 90-95% per gran parte della giornata, mentre la pressione atmosferica mostrerà una leggera diminuzione nel corso del pomeriggio.

In definitiva, Mercoledì 10 Gennaio a Enna vedrà un aumento della copertura nuvolosa accompagnato da un significativo aumento delle precipitazioni nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di prendere le dovute precauzioni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 10 Gennaio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 poche nuvole 5.3° perc. 5.3° prob. 2 % 3.5 NE max 3.9 Grecale 84 % 1023 hPa 8 nubi sparse 6.2° perc. 6.2° Assenti 4.1 E max 5.7 Levante 77 % 1025 hPa 11 cielo coperto 9.9° perc. 8.9° prob. 7 % 8 SE max 11.1 Scirocco 68 % 1023 hPa 14 cielo coperto 8.4° perc. 6.5° prob. 43 % 11.2 ESE max 17.2 Scirocco 81 % 1022 hPa 17 pioggia leggera 6.9° perc. 5.9° 0.62 mm 6 ESE max 11.2 Scirocco 96 % 1023 hPa 20 pioggia leggera 6.7° perc. 5.9° 0.32 mm 5.4 SE max 7.1 Scirocco 91 % 1022 hPa 23 pioggia leggera 6.5° perc. 6.5° 0.31 mm 3.8 S max 4.6 Ostro 92 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 17:17