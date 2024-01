Previsioni Meteo Enna: Domani, Mercoledì 17 Gennaio parzialmente nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Mercoledì 17 Gennaio a Enna mostrano un’iniziale copertura nuvolosa che darà gradualmente spazio a un cielo più sereno nel corso della giornata.

Durante la notte, nubi sparse copriranno il cielo, con una percentuale del 58% alle 00:00 che aumenterà leggermente verso il mattino. Le temperature si manterranno attorno ai 7°C, con una leggera diminuzione verso l’alba. Il vento soffierà dall’ovest con una velocità compresa tra i 5.2 e i 7.8 km/h.

Nella mattina, la copertura nuvolosa sarà più consistente, con un cielo completamente coperto e una percentuale del 100% di nubi alle prime ore del giorno. Le temperature oscilleranno tra i 7.7°C e i 11.7°C, mentre la velocità del vento aumenterà gradualmente fino a raggiungere i 18.5 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno pressoché invariate, con cielo coperto e temperature che saliranno fino a toccare i 14.8°C. Tuttavia, la velocità del vento raggiungerà valori più elevati, arrivando a superare i 23.6 km/h.

Faremo fronte a un cielo coperto anche durante la sera, con temperature che si manterranno intorno ai 9.5°C. La velocità del vento diminuirà leggermente rispetto al pomeriggio, ma si manterrà comunque sui 4-5 km/h.

In conclusione, Mercoledì 17 Gennaio a Enna si presenterà prevalentemente coperto, con temperature in aumento nel corso della giornata. Se prevedi di uscire, assicurati di essere adeguatamente preparato per affrontare eventuali condizioni meteorologiche variabili.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 17 Gennaio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 7.4° perc. 6.7° Assenti 5.2 O max 5.1 Ponente 86 % 1017 hPa 3 nubi sparse 6.9° perc. 5.8° Assenti 6.3 O max 6.3 Ponente 89 % 1017 hPa 6 cielo coperto 7.7° perc. 6.7° Assenti 6.4 OSO max 7.8 Libeccio 95 % 1017 hPa 9 cielo coperto 11.7° perc. 11.2° Assenti 7.4 OSO max 18.5 Libeccio 84 % 1017 hPa 12 cielo coperto 14.2° perc. 13.6° Assenti 12 OSO max 25.9 Libeccio 71 % 1016 hPa 15 cielo coperto 14° perc. 13.2° Assenti 8.2 SO max 14.5 Libeccio 67 % 1015 hPa 18 nubi sparse 9.5° perc. 9.5° Assenti 4.4 S max 4.9 Ostro 78 % 1015 hPa 21 nubi sparse 8.3° perc. 8.3° Assenti 3.1 SSO max 4.2 Libeccio 77 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 17:25