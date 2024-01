Previsioni Meteo Enna: Domani, Lunedì 15 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per lunedì 15 Gennaio a Enna indicano che il cielo sarà prevalentemente coperto per tutto il giorno, con la possibilità di nubi sparse nel pomeriggio. Durante la notte, il cielo resterà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che varierà dal 86% al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 4-6°C, con un leggero aumento verso l’alba. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore a causa di una lieve brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche di vento che potrebbero arrivare fino a 8.3km/h.

All’alba, le condizioni rimarranno simili, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa al 90%. Durante la mattina, il cielo resterà grigio e coperto, con la velocità del vento che aumenterà gradualmente fino a toccare i 34.4km/h, provenienti dall’Ovest. La probabilità di precipitazioni si manterrà costante intorno al 18% – 22%, con valori di umidità tra l’84% e il 90%.

Nel pomeriggio, le nubi potrebbero diradarsi leggermente, con una copertura nuvolosa che si abbasserà intorno all’82% – 70%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo un massimo di 12°C, ma la percezione della temperatura si manterrà intorno agli 11-12°C a causa del vento che soffierà a 29km/h proveniente dall’Ovest. La probabilità di precipitazioni diminuirà, situandosi tra il 1% e il 8%, con un’umidità che oscillerà tra il 77% e il 83%.

Alla sera, il cielo tornerà nuovamente a coprirsi, con valori di copertura nuvolosa compresi tra il 80% e il 94%. Le temperature si abbasseranno leggermente, con valori di umidità che supereranno il 90%. Il vento calerà leggermente, con raffiche che non supereranno i 11km/h provenienti sempre dall’Ovest. Le precipitazioni saranno assenti.

In conclusione, secondo le previsioni del tempo, lunedì 15 Gennaio a Enna sarà caratterizzato da un cielo coperto per gran parte della giornata, con la possibilità di nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature si manterranno relativamente fredde, con una leggera brezza proveniente da Ovest che potrebbe influenzare la percezione del freddo. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di vestirsi adeguatamente per affrontare le temperature fresche e il vento.

Tutti i dati meteo di Lunedì 15 Gennaio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 4.4° perc. 3° Assenti 6.2 OSO max 8.3 Libeccio 95 % 1014 hPa 3 cielo coperto 5.8° perc. 4.7° Assenti 5.8 OSO max 9.4 Libeccio 92 % 1012 hPa 6 cielo coperto 6.2° perc. 5.2° prob. 2 % 5.5 SO max 8.7 Libeccio 90 % 1010 hPa 9 cielo coperto 8.7° perc. 6.5° prob. 18 % 14 O max 34.4 Ponente 84 % 1010 hPa 12 cielo coperto 12° perc. 11.3° prob. 13 % 21.3 O max 39 Ponente 78 % 1008 hPa 15 cielo coperto 12° perc. 11.3° prob. 4 % 19 O max 34.1 Ponente 77 % 1007 hPa 18 nubi sparse 8.2° perc. 6.6° prob. 1 % 9.6 O max 16.1 Ponente 92 % 1009 hPa 21 cielo coperto 7° perc. 5.7° Assenti 7.3 O max 7.2 Ponente 93 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 17:23