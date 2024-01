Previsioni Meteo Enna: Domani, Domenica 21 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Domenica 21 Gennaio ad Enna mostrano un’evoluzione meteo interessante. Durante la notte, si prevede la presenza di pioggia leggera con una copertura nuvolosa che varia dal 67% all’89% e temperature comprese tra 3.7°C e 7.8°C. La velocità del vento sarà moderata, raggiungendo i 12.9km/h con raffiche fino a 24.6km/h. Le precipitazioni si attesteranno a 0.16-0.24mm, con un’umidità pari all’87%-90%.

La mattina avrà inizio con una diminuzione della copertura nuvolosa al 57%, e le temperature oscilleranno tra 3°C e 4.9°C. Il vento non subirà variazioni significative, ma si potranno notare precipitazioni in diminuzione fino al 45%. L’umidità sarà del 88%, con pressione atmosferica che raggiungerà i 1024hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa che non supererà il 6%, e le temperature saliranno da 7.6°C a 8.1°C. La velocità del vento sarà compresa tra i 17.4km/h e i 20km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 50%, con un valore di pressione di 1025-1026hPa.

Nella sera e durante la notte successiva, il cielo rimarrà sereno con una leggera variazione della copertura nuvolosa che oscillerà tra il 3% e il 5%. Le temperature subiranno un calo, mantenendosi intorno a 0.9°C-1.8°C. Il vento terrà una velocità costante di 7.1km/h-9.4km/h, mentre l’umidità aumenterà fino all’83%, con una pressione atmosferica stabile a 1030-1031hPa.

In conclusione, Domenica 21 Gennaio ad Enna ci attendono condizioni meteo favorevoli, con precipitazioni in diminuzione e un cielo che si presenterà via via più sereno. Le temperature oscilleranno tra valori tipicamente invernali, mentre il vento manterrà una moderata intensità.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Gennaio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

T (C°) Precipitazioni Prec. Vento (km/h) V (km/h) Umidità Pressione
0 pioggia leggera 7.8° perc. 6.4° 0.24 mm 8.2 N max 12.9 Tramontana 90 % 1019 hPa
3 cielo coperto 6.2° perc. 3.7° prob. 63 % 12.4 N max 24.6 Tramontana 86 % 1021 hPa
6 nubi sparse 3° perc. 0.1° prob. 45 % 10.7 N max 14 Tramontana 88 % 1024 hPa
9 cielo sereno 6° perc. 2.4° Assenti 19.3 N max 29.6 Tramontana 61 % 1026 hPa
12 cielo sereno 8° perc. 5.1° Assenti 18.2 N max 20.6 Tramontana 52 % 1025 hPa
15 cielo sereno 6.6° perc. 3.7° Assenti 14.8 NNE max 18.8 Grecale 54 % 1026 hPa
18 cielo sereno 1.8° perc. -1° Assenti 9.4 N max 9.4 Tramontana 78 % 1030 hPa
21 cielo sereno 1° perc. -1.3° Assenti 7.3 NNO max 7 Maestrale 82 % 1031 hPa
Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 17:29

