Previsioni Meteo Crotone: Domani, Sabato 13 Gennaio poco nuvoloso

StrettoWeb

Il sabato 13 Gennaio a Crotone offrirà condizioni meteorologiche in generale stabili e miti. Durante la notte, il cielo sarà sereno e la temperatura si attesterà intorno ai 9°C, con una leggera sensazione di freddo di 4-5°C a causa del vento settentrionale con raffiche intorno ai 49km/h e un’umidità del 60%. La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso con temperature in lieve aumento: intorno alle 8:00, la temperatura raggiungerà i 9.4°C, con una temperatura percepita di circa 5.8°C a causa del vento settentrionale, mentre l’umidità scenderà al 61%.

Nel corso del mattino, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative: la temperatura salirà fino ai 10.7°C intorno alle 11:00, con una sensazione di freddo di 9.2°C dovuta al vento settentrionale, e un’umidità del 55%. Durante il pomeriggio, il cielo presenterà poche nuvole, con temperature che si manterranno attorno agli 11°C. Nonostante una lieve diminuzione dell’umidità, intorno al 51%, la sensazione di freddo sarà comunque presente a causa del vento.

Verso sera, le condizioni rimarranno stabili con un’ulteriore diminuzione della copertura nuvolosa e una leggera diminuzione della temperatura, attorno ai 9.5°C intorno alle 18:00, mentre l’umidità si attesterà intorno al 57%. La giornata si concluderà con temperature intorno agli 8.7°C durante le ore notturne, mantenendo la stessa copertura nuvolosa della sera e un’umidità costante del 57%.

In sintesi, le previsioni meteo per sabato 13 Gennaio a Crotone indicano cielo sereno o poco nuvoloso con temperature miti. Si consiglia di vestirsi adeguatamente per fronteggiare la sensazione di freddo dovuta al vento settentrionale e di tenere sempre in considerazione i dati forniti dalle autorità competenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 13 Gennaio a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 9.2° perc. 5.1° Assenti 36.1 N max 49.2 Tramontana 60 % 1019 hPa 3 cielo sereno 8.7° perc. 4.5° Assenti 35.4 N max 49 Tramontana 63 % 1019 hPa 6 cielo sereno 8.1° perc. 4.3° Assenti 28.4 NNO max 39.1 Maestrale 64 % 1021 hPa 9 cielo sereno 10° perc. 8.6° Assenti 32.1 N max 36.6 Tramontana 58 % 1022 hPa 12 cielo sereno 10.9° perc. 9.4° Assenti 27 N max 28.3 Tramontana 53 % 1021 hPa 15 poche nuvole 10.8° perc. 9.4° Assenti 21.3 N max 26.4 Tramontana 56 % 1021 hPa 18 poche nuvole 9.5° perc. 8.2° Assenti 9.4 NNO max 12.1 Maestrale 57 % 1021 hPa 21 cielo sereno 8.8° perc. 7.4° Assenti 9.1 O max 9.3 Ponente 57 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 17:06