Previsioni Meteo Crotone: Domani, Lunedì 8 Gennaio con pioggia e instabilità

Le previsioni del tempo per Lunedì 8 Gennaio a Crotone si presentano interessanti. Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 92% e il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 11-12°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento soffierà con intensità tra i 25 e i 30 km/h, proveniente prevalentemente da direzione Ovest – Sud Ovest. Le precipitazioni saranno possibili con una probabilità variabile tra il 16% e il 8%. L’umidità si aggirerà intorno al 72-74%, mentre la pressione atmosferica si manterrà costante intorno ai 1003-1004hPa.

Proseguendo verso la mattina, ci aspettiamo ancora un cielo prevalentemente coperto, con una probabilità di precipitazioni che continuerà a diminuire, passando dal 17% all’8%. Le temperature vedranno un lieve aumento, arrivando a toccare i 13°C, con una percezione di 11-12°C. Il vento manterrà la sua intensità, continuando a soffiare da direzione Ovest – Sud Ovest.

Nel pomeriggio le nuvole inizieranno a diradarsi, lasciando spazio a timidi sprazzi di sole. Le temperature si manterranno intorno ai 13-14°C, con una percezione di 12-13°C. La probabilità di precipitazioni aumenterà leggermente al 28%, ma il vento perderà d’intensità, arrivando a soffiare a circa 25 km/h da direzione Sud – Sud Ovest.

Infine, in sera, le nuvole sparse riappariranno, portando con sé una probabilità di precipitazioni del 28-40%. Le temperature si abbasseranno leggermente, col vento che cambierà direzione, arrivando da Nord – Nord Ovest.

In conclusione, Lunedì 8 Gennaio a Crotone vedrà una giornata con un progressivo miglioramento delle condizioni meteo, passando da un cielo prevalentemente coperto al mattino, a momenti di parziale serenità nel pomeriggio, per poi tornare a nuvole sparse in serata. Le temperature si manterranno miti, con massime intorno ai 13-14°C e minime tra gli 11 e i 10°C. Sono previsti brevi periodi di pioggia, con una probabilità che aumenterà nel corso della giornata. Prestare attenzione a possibili raffiche di vento, specialmente durante la notte e al mattino.

Tutti i dati meteo di Lunedì 8 Gennaio a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 11.6° perc. 10.7° prob. 16 % 27.7 OSO max 32.1 Libeccio 72 % 1003 hPa 3 nubi sparse 11.8° perc. 11° prob. 22 % 30.2 OSO max 37.4 Libeccio 73 % 1004 hPa 6 cielo coperto 11.5° perc. 10.5° prob. 17 % 25.7 SO max 30.5 Libeccio 69 % 1005 hPa 9 nubi sparse 12.8° perc. 11.8° prob. 8 % 28 OSO max 34.1 Libeccio 62 % 1006 hPa 12 nubi sparse 13.7° perc. 12.5° prob. 9 % 26 SO max 31.8 Libeccio 52 % 1005 hPa 15 poche nuvole 12.9° perc. 11.7° prob. 9 % 17.6 SSO max 20.2 Libeccio 55 % 1005 hPa 18 nubi sparse 11.8° perc. 10.6° prob. 7 % 9.4 S max 10.3 Ostro 62 % 1005 hPa 21 nubi sparse 10.2° perc. 9.2° prob. 28 % 14 NNO max 20.2 Maestrale 73 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:00