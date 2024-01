Previsioni Meteo Crotone: Domani, Giovedì 18 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Il 18 Gennaio a Crotone, il meteo sarà caratterizzato da variazioni delle condizioni atmosferiche. Durante la notte, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che varia dal 35% al 75%. Le temperature si manterranno intorno ai 14-15°C, con una leggera percezione di freddo, dovuta alla velocità del vento che oscillerà tra i 20 e i 25 km/h provenienti dal Sud Ovest.

La mattina sarà caratterizzata da un aumento della copertura nuvolosa, che si aggirerà intorno all’84% fino alle ore 8. Le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i 18-19°C, ma la percezione di freddo sarà attenuata dalla diminuzione della velocità del vento. Tuttavia, a partire dalle ore 9, i venti si rinforzeranno fino a raggiungere una velocità di circa 50 km/h, con raffiche che potrebbero interessare la zona.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa rimarrà elevata, superando l’80% e portando a un aumento dell’umidità relativa. Le temperature si manterranno intorno ai 19°C, con una percezione leggermente più fredda a causa dell’aumento dei venti provenienti sempre dal Sud Ovest.

Anche durante la sera, le condizioni atmosferiche non subiranno variazioni significative. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un’umidità che si manterrà intorno al 70%. Le temperature si manterranno intorno ai 16°C, mentre la velocità del vento diminuirà leggermente, raggiungendo i 20 km/h circa.

In sintesi, per tutta la giornata del 18 Gennaio a Crotone, ci aspettiamo un meteo instabile con copertura nuvolosa che varierà da nubi sparse a cielo coperto, con possibili raffiche di vento nelle ore centrali della mattina. Le temperature si manterranno gradevoli, ma la percezione di freddo potrebbe essere accentuata dai venti provenienti dal Sud Ovest. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni atmosferiche in costante evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Gennaio a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 14.9° perc. 14.3° Assenti 19.2 SO max 27.5 Libeccio 71 % 1011 hPa 3 nubi sparse 14.6° perc. 14.2° Assenti 24.3 SSO max 34.4 Libeccio 80 % 1010 hPa 6 nubi sparse 14.4° perc. 13.9° Assenti 22.8 SSO max 31.1 Libeccio 79 % 1010 hPa 9 nubi sparse 18.7° perc. 18.1° Assenti 27.7 SO max 50 Libeccio 56 % 1009 hPa 12 nubi sparse 19.9° perc. 19.3° Assenti 33.8 SO max 57.3 Libeccio 54 % 1007 hPa 15 cielo coperto 18.2° perc. 17.6° prob. 2 % 32.9 OSO max 54.6 Libeccio 58 % 1007 hPa 18 nubi sparse 16.3° perc. 15.8° Assenti 21 SO max 33.8 Libeccio 68 % 1008 hPa 21 nubi sparse 15.9° perc. 15.4° prob. 2 % 17.1 SO max 28.8 Libeccio 71 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 17:12