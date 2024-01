Previsioni Meteo Cosenza: Oggi, Martedì 16 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

L’articolo di oggi fornirà un’analisi approfondita sulle previsioni meteo di Cosenza per la giornata di martedì 16 Gennaio. Durante la notte, ci si aspetta copertura nuvolosa e leggere precipitazioni a partire dalle ore 04:00, con una temperatura di 10.6°C percepita come 10.1°C. La direzione del vento sarà Sud Ovest con velocità di circa 7.8km/h.

Al sorgere del sole, la copertura nuvolosa continuerà, con temperature che oscilleranno intorno ai 10.5-11.5°C. La probabilità di precipitazioni diminuirà gradualmente, passando dal 46% delle prime ore del mattino al 29% intorno alle ore 08:00. La pressione atmosferica aumenterà leggermente fino a raggiungere i 1010hPa.

Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa si manterrà, ma la probabilità di precipitazioni diminuirà ulteriormente. Le temperature saliranno gradualmente fino a toccare i 14.8°C intorno alle ore 11:00. La direzione del vento rimarrà costante, proveniente da Ovest – Sud Ovest con velocità comprese tra 9-16km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni indicano una probabilità di precipitazioni intorno al 36% intorno alle ore 15:00, con una diminuzione della copertura nuvolosa verso le ore 14:00 e una temperatura che si attesterà intorno ai 14.4°C. La pressione atmosferica rimarrà stabile a 1011hPa.

La sera proseguirà con una copertura nuvolosa leggermente diminuita, e la temperatura si manterrà intorno ai 10-11°C. La probabilità di precipitazioni sarà intorno al 27% tra le ore 19:00 e le 20:00, con la pressione atmosferica in aumento a 1015hPa.

Per concludere, le previsioni meteo per martedì 16 Gennaio a Cosenza indicano una giornata prevalentemente nuvolosa, con probabilità di precipitazioni variabili durante la mattina e il pomeriggio. Le temperature massime saranno intorno ai 14-15°C, mentre le minime si attesteranno sui 10°C. La pressione atmosferica rimarrà stabile nel corso della giornata. Siate preparati per un giorno con copertura nuvolosa ma senza fenomeni atmosferici particolarmente intensi.

Tutti i dati meteo di Martedì 16 Gennaio a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 10.5° perc. 10.1° prob. 46 % 7.3 SO max 12.9 Libeccio 94 % 1007 hPa 8 cielo coperto 11.5° perc. 11.2° prob. 29 % 6.2 SSO max 10.3 Libeccio 94 % 1010 hPa 11 nubi sparse 14.8° perc. 14.2° prob. 25 % 9 OSO max 16.4 Libeccio 73 % 1011 hPa 14 cielo sereno 14.4° perc. 13.8° prob. 14 % 7.6 SO max 15.2 Libeccio 71 % 1011 hPa 17 nubi sparse 10.4° perc. 9.8° prob. 30 % 6.2 SSO max 7.7 Libeccio 90 % 1013 hPa 20 poche nuvole 10.2° perc. 9.7° prob. 23 % 6.8 SSO max 8.7 Libeccio 94 % 1015 hPa 23 nubi sparse 10.6° perc. 10.2° prob. 31 % 6.5 SSO max 10.4 Libeccio 95 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 17:14