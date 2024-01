Previsioni Meteo Cosenza: Oggi, Giovedì 18 Gennaio poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni del tempo a Cosenza per Giovedì 18 Gennaio indicano un cambiamento nelle condizioni meteorologiche durante il corso della giornata.

All’inizio della mattina, si prevede un cielo sereno con una temperatura di circa 13.1°C e una copertura nuvolosa del 10%. La velocità del vento proveniente da Sud – Sud Ovest sarà di 13.7km/h con un’umidità del 68%.

Mentre proseguirà la mattina, la copertura nuvolosa diminuirà ulteriormente al 3%, mantenendo il cielo sereno. La temperatura salirà a 14.5°C, ma è prevista una leggera probabilità del 14% di pioggia. La velocità del vento aumenterà a 17.3km/h da Sud – Sud Ovest con raffiche fino a 41.9km/h.

Nel corso del mattino, la pioggia leggera farà la sua comparsa, con le precipitazioni che aumenteranno gradualmente. La temperatura si manterrà intorno ai 16.1°C, con una velocità del vento da Sud Ovest a 20.1km/h e raffiche fino a 45.1km/h, portando con sé 0.25mm di precipitazioni e un’umidità del 76%.

Nel primo pomeriggio, la probabilità di pioggia leggera aumenterà al 17%, con una temperatura di 15.7°C. La velocità del vento aumenterà a 20.2km/h da Sud Ovest con raffiche di 44.5km/h. Le precipitazioni aumenteranno a 0.59mm con un’umidità all’84%.

Durante il resto del pomeriggio e fino alla sera, la pioggia leggera continuerà, con la copertura nuvolosa al 100%. La temperatura si manterrà intorno ai 13.8°C, con una leggera diminuzione delle precipitazioni ma un’umidità che aumenterà al 96% e alla pressione atmosferica che si manterrà intorno ai 1010hPa.

Nel complesso, la giornata sarà caratterizzata da pioggia leggera con velocità del vento variabili e umidità in aumento. È consigliabile prendere le dovute precauzioni in caso di spostamenti o attività all’aperto, in considerazione delle condizioni climatiche avverse previste.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Gennaio a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 13.4° perc. 12.6° Assenti 14.6 S max 22.4 Ostro 69 % 1011 hPa 8 cielo sereno 14.5° perc. 14° prob. 14 % 17.3 SSO max 41.9 Libeccio 75 % 1011 hPa 11 pioggia leggera 15.7° perc. 15.6° 0.59 mm 20.2 SO max 44.5 Libeccio 84 % 1010 hPa 14 pioggia leggera 13.9° perc. 13.8° 0.72 mm 20.9 SO max 41 Libeccio 94 % 1010 hPa 17 pioggia leggera 13.5° perc. 13.4° 0.72 mm 18.4 SO max 37.1 Libeccio 97 % 1010 hPa 20 pioggia leggera 13.5° perc. 13.3° 0.68 mm 17.9 OSO max 38.3 Libeccio 91 % 1011 hPa 23 pioggia leggera 13.4° perc. 13.2° 0.63 mm 17 OSO max 37.2 Libeccio 93 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 17:16

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.