Previsioni Meteo Cosenza: Oggi, Domenica 7 Gennaio con pioggia e instabilità

Le previsioni meteo a Cosenza per Domenica 7 Gennaio segnalano un peggioramento delle condizioni atmosferiche con precipitazioni che interesseranno la città per tutto il giorno. La giornata inizierà con un’intensa pioggia alle 07:00 del mattino e questa situazione si protrarrà per gran parte della giornata.

Durante la notte, a partire dalle 04:00, è prevista una pioggia leggera accompagnata da temperature intorno ai 10 gradi centigradi e una copertura nuvolosa del 100%. La situazione continuerà a peggiorare durante la mattina, con un aumento della velocità del vento, che raggiungerà i 53.5km/h alle 06:00. Le temperature tenderanno a diminuire, e a causa della pioggia moderata e della velocità del vento, la temperatura percepita sarà inferiore alla temperatura effettiva.

Nel corso del giorno, le precipitazioni si manterranno continue, come indicato dalle misurazioni orarie, mentre la velocità del vento e le raffiche di vento saranno piuttosto consistenti, con punte massime di 53.6km/h. Le condizioni atmosferiche rimarranno instabili, con una copertura nuvolosa costante al 100% per l’intera giornata.

Le precipitazioni si attenueranno gradualmente verso la sera, ma la pioggia leggera continuerà a interessare la zona fino a tarda notte. La direzione del vento rimarrà costante in direzione Ovest-Sud Ovest, con umidità elevata e una pressione atmosferica che oscillerà tra 992hPa e 1004hPa.

In conclusione, Domenica 7 Gennaio a Cosenza sarà caratterizzata da un’intensa attività pioggevole, forti raffiche di vento e temperature in diminuzione, con una situazione meteorologica generalmente instabile. Si consiglia di prestare attenzione a queste avverse condizioni meteo e di prendere le appropriate precauzioni per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 7 Gennaio a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia moderata 10.2° perc. 9.8° 2.48 mm 18.7 OSO max 39.9 Libeccio 97 % 992 hPa 8 forte pioggia 9.2° perc. 5.5° 4.06 mm 32.2 OSO max 53.2 Libeccio 94 % 998 hPa 11 pioggia leggera 9.3° perc. 5.8° 0.38 mm 27.2 OSO max 44.4 Libeccio 86 % 1000 hPa 14 pioggia leggera 9° perc. 5.2° 0.46 mm 30.2 OSO max 46.5 Libeccio 83 % 1000 hPa 17 pioggia leggera 8.5° perc. 5.2° 0.75 mm 23 OSO max 44 Libeccio 87 % 1002 hPa 20 pioggia leggera 8.6° perc. 5.6° 0.35 mm 20.1 OSO max 37.1 Libeccio 88 % 1003 hPa 23 pioggia leggera 8.6° perc. 6.4° 0.53 mm 13.8 OSO max 34.2 Libeccio 93 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:03