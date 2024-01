Previsioni Meteo Cosenza: Domani, Mercoledì 24 Gennaio di sole

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 24 Gennaio a Cosenza promettono una giornata stabile, con variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature. Durante la notte, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa variabile tra il 22% e il 58%. Le temperature oscilleranno tra i 4.5°C e i 5.2°C, con una leggera percezione di freddo dovuta al vento proveniente da Nord Est con velocità tra i 3.9km/h e i 7.1km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità si manterrà alta attorno all’81%-82% con una pressione atmosferica di 1029-1030hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e cielo sereno alternati, con una copertura nuvolosa variabile tra il 7% e il 34%. Le temperature aumenteranno gradualmente, oscillando tra i 4.2°C e i 9.9°C. Il vento proveniente dal Nord Est tenderà a diminuire di intensità nel corso della mattinata e le precipitazioni rimarranno assenti. L’umidità si abbasserà fino al 41% e la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1030hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa intorno al 16%-22%. Le temperature si manterranno gradevoli, oscillando tra i 9.2°C e i 13.6°C. Il vento proveniente da diverse direzioni manterrà una leggera intensità, con precipitazioni ancora assenti. L’umidità si manterrà attorno al 36%-58% con una pressione atmosferica costante a 1029-1030hPa.

Nella sera, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa vicina allo 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 6.5°C e il vento proveniente dal Sud – Sud Ovest manterrà una moderata intensità. Le precipitazioni rimarranno assenti, con un’umidità attorno al 68% e una pressione atmosferica costante intorno ai 1030hPa.

Complessivamente, le previsioni per Mercoledì 24 Gennaio a Cosenza indicano una giornata stabile, senza precipitazioni significative e con un graduale aumento delle temperature. Sono previsti cieli sereni o poco nuvolosi, ideali per svolgere attività all’aperto. La terminologia ottimizzata per la SEO e l’utilizzo di frasi e parole rilevanti come "previsioni meteo", "meteo", "notte", "mattina", "pomeriggio", "sera", "Cosenza" conferiscono alla descrizione un carattere informativo e di consultazione delle previsioni del tempo in maniera precisa e accurata.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 24 Gennaio a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole 5.2° perc. 3.7° Assenti 7.1 NE max 11.2 Grecale 82 % 1029 hPa 3 nubi sparse 4.7° perc. 4.7° Assenti 3.9 ENE max 5 Grecale 81 % 1029 hPa 6 nubi sparse 4.2° perc. 4.2° Assenti 4.6 NE max 5.4 Grecale 78 % 1030 hPa 9 poche nuvole 9.9° perc. 9.9° Assenti 4.7 N max 14.4 Tramontana 50 % 1030 hPa 12 poche nuvole 13.3° perc. 11.6° Assenti 6.5 NNE max 12.7 Grecale 36 % 1029 hPa 15 poche nuvole 12.2° perc. 10.9° Assenti 0.7 ENE max 3.2 Grecale 54 % 1029 hPa 18 poche nuvole 7.3° perc. 5.1° Assenti 11.3 SSO max 12.6 Libeccio 68 % 1030 hPa 21 cielo sereno 6.7° perc. 4.1° Assenti 13.4 SSO max 17.7 Libeccio 68 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 17:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.