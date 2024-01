Previsioni Meteo Cosenza: Domani, Martedì 9 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

La giornata di Martedì 9 Gennaio a Cosenza si preannuncia influenzata da una generale instabilità sul fronte meteorologico.

Durante la notte, avremo un cielo coperto con una copertura nuvolosa intorno al 99%, accompagnato da temperature intorno ai 6.5°C e venti con una velocità di circa 5.3km/h provenienti da nord. Si prevede inoltre una probabilità del 76% di precipitazioni, con un’umidità al 93% e una pressione atmosferica intorno ai 1010hPa.

Mentre la mattina vedrà un cielo nuvoloso con una copertura intorno al 89%, temperature in aumento attorno ai 8.2°C e venti che soffieranno a una velocità di 6.4km/h provenienti sempre da nord. La pressione atmosferica salirà a 1015hPa.

Nel corso del pomeriggio, il cielo mostrerà nubi sparse con una copertura di circa il 42%. Le temperature si attesteranno attorno ai 10.8°C, mentre i venti intensificheranno la propria velocità a 12.1km/h da nord – nord est. L’umidità si manterrà intorno al 71% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Infine, la sera vedrà un cielo con poche nuvole e una copertura intorno al 16%. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 5.4°C, con venti che rallenteranno a 4.7km/h provenienti dall’est – nord est. L’umidità sarà del 90% e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1022hPa.

In conclusione, per Martedì 9 Gennaio a Cosenza è possibile attendersi un’alternanza di cieli coperti, nubi sparse e poche nuvole nel corso della giornata, con temperature che varieranno tra i 5.4°C e i 10.8°C. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni di condizioni climatiche nel corso della giornata e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali cambiamenti repentini delle condizioni del tempo.

