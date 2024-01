Previsioni Meteo Cosenza: Domani, Martedì 23 Gennaio poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Cosenza per la giornata di Martedì 23 Gennaio indicano un cielo variegato, con nubi sparse nella prima parte della mattina, che si trasformeranno in cielo coperto durante la mattina e potrebbero diradarsi nel pomeriggio, portando a pochi nuvoloso e infine a cielo sereno in serata. Le temperature oscilleranno tra i 3.3°C e i 10.7°C, con una leggera percezione di freddo dovuta alla temperatura percepita che si manterrà al di sotto dei valori reali. Le raffiche di vento, seppur leggere, saranno prevalentemente orientate da Sud a Nord Est, mentre le precipitazioni e la copertura nuvolosa si manterranno a bassi livelli durante tutta la giornata.

Durante la notte, a partire dalle ore 00:00 fino alle 05:00, il cielo sarà sereno con qualche leggera nube sparssa, dalle 06:00 alle 10:00 ci aspetta un cielo coperto, mentre dalle 11:00 alle 15:00 ci saranno nubi sparse. Nel pomeriggio, dalle 16:00 alle 17:00 il cielo si presenterà nella stessa condizione, mentre dalla sera in poi ci si potrebbe attendere poche nubi fino a cielo sereno verso mezzanotte.

In base alle previsioni meteo, le condizioni climatiche non dovrebbero comportare particolari disagi, ma si consiglia di vestirsi in modo adeguato, soprattutto a causa della percezione di freddo, e di mantenere un’adeguata idratazione a causa della prevalente umidità.

Speriamo che queste previsioni ti possano aiutare a pianificare al meglio la tua giornata a Cosenza il prossimo martedì 23 Gennaio.

Tutti i dati meteo di Martedì 23 Gennaio a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 3.3° perc. 1.6° Assenti 6.7 S max 9.3 Ostro 77 % 1031 hPa 3 cielo sereno 3.4° perc. 1.6° Assenti 6.8 SSO max 9.5 Libeccio 87 % 1030 hPa 6 nubi sparse 4.3° perc. 3.2° Assenti 5.2 SSO max 7.7 Libeccio 87 % 1029 hPa 9 cielo coperto 8.4° perc. 8.4° Assenti 4.4 OSO max 7.4 Libeccio 72 % 1028 hPa 12 nubi sparse 10.6° perc. 9.4° Assenti 4.9 NO max 7.3 Maestrale 64 % 1026 hPa 15 nubi sparse 9.5° perc. 8.1° prob. 3 % 9.5 N max 16.2 Tramontana 68 % 1026 hPa 18 nubi sparse 5.6° perc. 4° Assenti 7.7 NE max 10.7 Grecale 86 % 1029 hPa 21 poche nuvole 5.1° perc. 3.9° Assenti 5.6 NE max 6.9 Grecale 92 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 17:21

