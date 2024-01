Previsioni Meteo Cosenza: Domani, Lunedì 8 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 8 Gennaio a Cosenza mostrano un andamento climatico variabile, con un’iniziale fase di precipitazioni intense e poi una diminuzione delle piogge fino a cielo parzialmente nuvoloso nel pomeriggio e in serata. Durante la notte, saranno presenti piogge moderate con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 8-9°C, con una percezione tra i 5-7°C. I venti occidentali sud-occidentali soffieranno a una velocità tra i 12.7 e i 21 km/h, con raffiche fino a 39.5 km/h. Le precipitazioni si aggireranno tra 0.7 e 2.1mm, con un’umidità alta che si attesterà intorno al 94-97% e una pressione atmosferica di 1004-1005hPa.

Al sorgere del sole, nella parte della mattina, le precipitazioni continueranno con una copertura nuvolosa al 100%, temperature comprese tra i 8.1 e 8.9°C, e venti sud-occidentali moderati con velocità tra i 16.7 e i 18.3km/h. Le precipitazioni saranno tra 0.33mm e 0.79mm con un’umidità variabile tra l’81% e l’87%. La pressione atmosferica si manterrà costante intorno ai 1006-1007hPa.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa si attenuerà, passando a nubi sparse con una probabilità di precipitazioni inferiore al 57%. Le temperature caleranno, oscillando tra i 5.7 e i 6.8°C, con venti che si orienteranno a est con velocità intorno ai 6-7 km/h. L’umidità sarà compresa tra il 80% e l’85% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1006hPa.

Nel corso della sera, la copertura nuvolosa rimarrà varia, con un probabile aumento delle nubi sparse e una probabilità di precipitazioni che si aggirerà intorno al 24-90%. Le temperature oscilleranno tra i 5°C e i 5.9°C, con venti che si dirigeranno a est-nord-est con una velocità attorno ai 5.7-7km/h. L’umidità varierà tra l’78% e l’85%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile tra 1007-1009hPa.

In sintesi, Lunedì 8 Gennaio a Cosenza, si prospetta come una giornata caratterizzata da precipitazioni intense al mattino seguite da un progressivo miglioramento nel corso della giornata, con un’attenuazione delle piogge e una diminuzione delle nubi nel pomeriggio e in serata. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e prepararsi ad affrontare un’intensa fase di piogge durante la notte e la mattina, seguita da un clima più stabile nel pomeriggio e nella serata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 8 Gennaio a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera 8.6° perc. 6.6° 0.65 mm 12.7 OSO max 33.7 Libeccio 94 % 1004 hPa 3 pioggia moderata 8.3° perc. 5.5° 1.62 mm 18.1 OSO max 38.9 Libeccio 91 % 1005 hPa 6 pioggia leggera 8.1° perc. 5.1° 0.83 mm 19 SO max 35.6 Libeccio 87 % 1006 hPa 9 pioggia leggera 8.7° perc. 5.9° 0.54 mm 18 SO max 32.8 Libeccio 81 % 1007 hPa 12 pioggia leggera 8.5° perc. 6° 0.48 mm 15 SO max 30.7 Libeccio 82 % 1006 hPa 15 pioggia leggera 8.5° perc. 8.5° 0.3 mm 4.6 SSE max 8.8 Scirocco 81 % 1006 hPa 18 nubi sparse 5.8° perc. 4.4° prob. 53 % 6.8 ENE max 6 Grecale 82 % 1006 hPa 21 cielo coperto 5.9° perc. 4.7° prob. 16 % 6.5 ENE max 5.7 Grecale 78 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:03