Previsioni Meteo Cosenza: Domani, Lunedì 15 Gennaio con pioggia e instabilità

Le previsioni del tempo per Lunedì 15 Gennaio a Cosenza prevedono una giornata caratterizzata da piogge leggere e moderate, con cielo nuvoloso e temperature fresche.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, si prevede una copertura nuvolosa al 100% e piogge leggere con una temperatura di circa 9.5°C, percepita come 8.5°C. Il vento soffierà a 7.7 km/h, proveniente dal Sud Ovest e potrebbe raggiungere raffiche di 18.2 km/h. Le precipitazioni potrebbero ammontare a 0.17mm. L’umidità sarà al 97% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Nei primi orari della mattina, tra le 06:00 e le 09:00, le condizioni meteorologiche non miglioreranno. Si prevede pioggia moderata con una copertura nuvolosa al 100%, temperature tra i 9°C e i 9.3°C e venti provenienti sempre da Sud a velocità variabili tra i 10.7 km/h e i 11.3km/h. Le precipitazioni potrebbero superare il millimetro, con un’umidità intorno al 98% e una pressione atmosferica costante a 1008hPa.

Nel corso della mattina e del pomeriggio, le piogge si confermeranno con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature oscilleranno tra i 9.2°C e i 11.8°C, mentre i venti potrebbero raggiungere picchi di 30.3km/h. Le precipitazioni diminuiranno leggermente nel pomeriggio, ma l’umidità si manterrà alta, attorno al 94% nel mezzogiorno e al 92% nel primo pomeriggio.

In serata, dalle 18:00 in poi, le piogge diventeranno nuovamente più consistenti con dati di umidità al 98% e precipitazioni in aumento, per poi diminuire leggermente nelle ultime ore. Le temperature si manterranno costanti intorno agli 11°C, mentre i venti potrebbero raggiungere i 34.8km/h. La pressione atmosferica, intorno alle 1006hPa, rimarrà stabile.

In conclusione, Lunedì 15 Gennaio a Cosenza si prospetta una giornata con previsioni meteo all’insegna della pioggia, temperature fresche e nuvolosità costante. Sembra essere una giornata da trascorrere al chiuso, preferibilmente al caldo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera 9.5° perc. 8.5° 0.17 mm 7.7 SO max 18.2 Libeccio 97 % 1012 hPa 3 pioggia leggera 9.7° perc. 8.4° 0.12 mm 9.3 SSO max 16.2 Libeccio 96 % 1010 hPa 6 pioggia moderata 9° perc. 7.3° 1.13 mm 10.7 S max 19.2 Ostro 98 % 1008 hPa 9 pioggia moderata 9.2° perc. 7.5° 1.6 mm 10.8 S max 21.8 Ostro 95 % 1008 hPa 12 pioggia leggera 9.6° perc. 8.1° 0.42 mm 10.5 SSO max 24.4 Libeccio 97 % 1006 hPa 15 pioggia leggera 11.8° perc. 11.4° 0.16 mm 10.2 SO max 29.2 Libeccio 92 % 1005 hPa 18 pioggia leggera 11.5° perc. 11.3° 0.36 mm 12.8 OSO max 34.8 Libeccio 98 % 1006 hPa 21 pioggia leggera 10.7° perc. 10.2° 0.14 mm 10.8 SO max 30.4 Libeccio 92 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 17:11