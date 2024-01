Previsioni Meteo Cosenza: Domani, Domenica 21 Gennaio parzialmente nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Domenica 21 Gennaio a Cosenza promettono una giornata abbastanza mite e tranquilla, senza grandi variazioni meteorologiche. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una copertura nuvolosa che oscilla tra il 96% e il 30%. Le temperature si manterranno sui 4°C, con lievi variazioni nella percezione termica che si attestano intorno a 0.9°C. I venti soffieranno da Nord Est a velocità tra i 12.7km/h e i 6.9km/h, senza prevedibili raffiche significative. La pressione atmosferica si aggirerà intorno ai 1021hPa e l’umidità si manterrà costantemente attorno all’82%.

Al sorgere del sole, la copertura nuvolosa diminuirà drasticamente, arrivando al 1% intorno alle 7:00. Le temperature, invece, subiranno un’ulteriore impennata, arrivando a 7.5°C intorno alle 9:00. I venti rimarranno costantemente provenienti da Nord – Nord Est, mantenendo una velocità attorno ai 10km/h.

Durante il pomeriggio, il cielo a Cosenza sarà completamente sereno, con una temperatura massima di 9.8°C intorno alle 13:00. I venti si manterranno costanti e non ci saranno precipitazioni previste.

Verso sera, le temperature caleranno gradualmente, attestandosi intorno ai 3.2°C intorno alle 21:00. La direzione e la velocità del vento si manterranno stabili nella stessa fascia oraria.

In sintesi, domenica, a Cosenza, ci aspettiamo una giornata con cielo sereno, temperature in aumento durante la mattina, una piccola variazione in pomeriggio e un calo graduale verso sera. I venti e le precipitazioni non saranno rilevanti e le condizioni meteorologiche rimarranno stabili nel corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Gennaio a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 4° perc. 0.9° prob. 40 % 12.7 NE max 20.6 Grecale 82 % 1021 hPa 3 nubi sparse 2.4° perc. -0.6° Assenti 10.3 NE max 14.6 Grecale 81 % 1022 hPa 6 nubi sparse 2.4° perc. -0.2° Assenti 9.1 NE max 10.5 Grecale 76 % 1024 hPa 9 cielo sereno 7.5° perc. 5.8° Assenti 9.4 NNE max 13.9 Grecale 59 % 1026 hPa 12 cielo sereno 9.9° perc. 8.3° Assenti 11.1 N max 15.5 Tramontana 50 % 1025 hPa 15 cielo sereno 8.2° perc. 7° Assenti 7.7 NNE max 12.9 Grecale 60 % 1027 hPa 18 cielo sereno 4° perc. 2° Assenti 7.9 ENE max 6.9 Grecale 73 % 1030 hPa 21 cielo sereno 3.2° perc. 1.4° Assenti 7 ENE max 5.8 Grecale 69 % 1031 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:18

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.