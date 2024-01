Previsioni Meteo Catanzaro: Oggi, Venerdì 12 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Il 12 Gennaio a Catanzaro avremo un mix di condizioni meteorologiche, con cieli variabili durante la giornata e la presenza di qualche pioggia leggera in mattinata. La previsione del tempo per la notte indica che avremo un cielo coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saranno intorno ai 8-9°C con una leggera percezione di freddo. I venti soffieranno da Nord – Nord Est con velocità intorno ai 9-10 km/h, con raffiche leggermente più intense.

Durante la mattinata, il cielo continuerà a essere coperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa intorno al 99-98%. Le temperature salgono leggermente, con valori intorno ai 9-10°C. La velocità del vento diminuirà leggermente, mantenendo però la direzione da Nord – Nord Est.

Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno leggermente, portando ad una copertura nuvolosa intorno al 65-53%. Le temperature si manterranno sui 11-9°C, con una sensazione di freddo leggermente più marcata. La direzione del vento varierà lievemente da Nord – Nord Est a Nord – Nord Ovest.

In serata, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a una copertura nuvolosa inferiore al 10%. Le temperature si aggireranno intorno ai 7-6°C, con venti moderati provenienti da Nord – Nord Ovest.

In conclusione, Venerdì 12 Gennaio a Catanzaro vedremo una giornata caratterizzata da cieli variegati, con una leggera copertura nuvolosa che diminuirà nel corso della giornata. Le temperature si manterranno in un range fresco con un leggero peggioramento previsto nelle prime ore del mattino. Prestare attenzione alla leggera pioggia in mattina, in modo da pianificare le attività all’aperto di conseguenza.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Gennaio a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 8.8° perc. 7.2° prob. 71 % 10 NNE max 16.3 Grecale 89 % 1015 hPa 8 pioggia leggera 9.3° perc. 8.3° 0.15 mm 7.3 NNE max 13.8 Grecale 84 % 1016 hPa 11 cielo coperto 11.1° perc. 10.1° prob. 21 % 5.5 NNE max 10.7 Grecale 72 % 1015 hPa 14 nubi sparse 11.8° perc. 10.7° prob. 3 % 5.4 NNE max 12.2 Grecale 66 % 1014 hPa 17 nubi sparse 8.4° perc. 7.2° prob. 5 % 7.7 NNO max 10.5 Maestrale 77 % 1017 hPa 20 cielo sereno 7.1° perc. 5.6° Assenti 8.1 NNO max 9.8 Maestrale 74 % 1019 hPa 23 cielo sereno 6.5° perc. 5° Assenti 7.6 NNO max 8.6 Maestrale 70 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 17:08